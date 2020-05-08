08.05.2020 | 15:59

В Пензе горожанин заметил трещины и щели в плитке крыльца здания филармонии на улице Суворова. Фото появились в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 7 мая.

«Гордость Пензы. Хорошо, что есть пена», - прокомментировал автор свои снимки. На них можно увидеть участки крыльца, заполненные герметиком.

«Синей изолентой лучше», «Хорошо не на скотч», «Крякнем, плюнем и склеим пеной», - посмеялись пензенцы, прокомментировавшие пост.

Проблемы с плиткой филармонии жители областного центра замечали и ранее. Так, 28 мая в соцсети «ВКонтакте» появился снимок куска облицовки, отвалившегося от здания и рассыпавшегося в крошку у подножия.

«Скорее всего, были нарушены технологии. Кажется, плитка укладывалась, когда дожди шли», - поделился тогда мнением горожанин.

Фото vk.com/podslushano58.