В Пензе горожанин заметил трещины и щели в плитке крыльца здания филармонии на улице Суворова. Фото появились в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 7 мая.
«Гордость Пензы. Хорошо, что есть пена», - прокомментировал автор свои снимки. На них можно увидеть участки крыльца, заполненные герметиком.
«Синей изолентой лучше», «Хорошо не на скотч», «Крякнем, плюнем и склеим пеной», - посмеялись пензенцы, прокомментировавшие пост.
Проблемы с плиткой филармонии жители областного центра замечали и ранее. Так, 28 мая в соцсети «ВКонтакте» появился снимок куска облицовки, отвалившегося от здания и рассыпавшегося в крошку у подножия.
«Скорее всего, были нарушены технологии. Кажется, плитка укладывалась, когда дожди шли», - поделился тогда мнением горожанин.
Фото vk.com/podslushano58.
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