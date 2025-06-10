Женская солидарность довела кузнечанку до колонии

50-летнюю жительницу Кузнецка осудили за нападение с ножом на знакомого.
В ноябре прошлого года они вместе с общей подругой распивали спиртное. В процессе общения мужчина и женщина поругались.
Кузнечанка из чувства солидарности решила заступиться за подругу, схватила с кухонного стола нож и вонзила его в живот обидчику.
Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной стенки и повреждением кишечника, уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Злоумышленницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Она раскаялась в содеянном и получила наказание в виде 1 года 7 месяцев колонии общего режима.
Посчитав приговор чересчур суровым, женщина обжаловала его в вышестоящую инстанцию, но апелляция осталась без удовлетворения.
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