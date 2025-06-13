В Кузнецке загорелся цех по изготовлению поролона

Днем в четверг, 12 июня, на улице Белинского в Кузнецке случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 12:50.
Загорелся металлический производственный цех по изготовлению поролона общей площадью 2 800 кв. м.
В результате огонь повредил строение и продукцию на площади 20 кв. м.
Для тушения пламени привлекалось 6 единиц техники. Никто из людей не пострадал.
«Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации производственного оборудования», - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀