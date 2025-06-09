В Кузнецке водитель «Нивы» врезался в столб и оказался в больнице

09.06.2025 | 12:58

Днем в воскресенье, 8 июня, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 12:18 напротив дома № 359 на улице Рабочей, недалеко от пересечения с Пензенской, 32-летний водитель «Нивы» врезался в препятствие - опору линии электропередачи.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Аналогичное ДТП случилось в Кузнецке 19 мая: на улице Строителей 19-летний водитель «Лады-Гранты» врезался в опору ЛЭП, получил серьезные травмы и оказался в больнице.