20.04.2020 | 10:26

Режим самоизоляции, введенный в Пензенской области 31 марта, поставил перед жителями региона проблемы как финансовые, так и психологические. Не в последнюю очередь их волнуют и закрытые на неопределенный срок парикмахерские и салоны красоты.

Как показал опрос, проведенный порталом PenzaInform.ru, большинство таких организаций подчинились распоряжению и прекратили работу.

Пензенские паблики заполнились мемами на тему причесок в домашних условиях и внешнего вида людей в момент конца самоизоляции.

«Допустим, для тех, кто дома и выходит, к примеру, лишь в магазин, это не беда. Но как быть тем, кто продолжает работать? Пугать народ патлами, экстравагантным видом? В общем, учимся плести косы и носить лапти», - резюмировала пензячка, которая обратилась в редакцию портала, желая узнать, когда же откроются парикмахерские.

14 апреля во время прямой линии губернатор Иван Белозерцев пояснил, что салоны красоты мешает открыть сложившаяся ситуация. В области почти ежедневно прибавляется количество заразившихся коронавирусом. На понедельник, 20-е число, зафиксировано 165 случаев COVID-19.

«Я, конечно, согласна с самоизоляцией, это все правильно, но! Идет смена сезона, и у многих нет запасов ну или что-то поизносилось... Что же делать? Предприниматели закрыты, государственных маркетов нет... Что делать? Элементарно трусы не купишь. Подскажите, что же делать? Обувь, одежда, носочно-чулочная торговля самоизолировалась, и как быть? А у кого детки маленькие? Они же растут!» - прокомментировала опрос пользовательница.

Ей посоветовали заказывать товар в интернет-магазинах. Но, как отметили другие комментаторы, это не всегда удобно и не у всех есть для этого возможность.