Сетевое издание|18+|Понедельник|20 апр 2020|11:55
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Глас народа | Пензячка о закрытых парикмахерских: учимся плести косы

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Режим самоизоляции, введенный в Пензенской области 31 марта, поставил перед жителями региона проблемы как финансовые, так и психологические. Не в последнюю очередь их волнуют и закрытые на неопределенный срок парикмахерские и салоны красоты.

Как показал опрос, проведенный порталом PenzaInform.ru, большинство таких организаций подчинились распоряжению и прекратили работу.

Пензенские паблики заполнились мемами на тему причесок в домашних условиях и внешнего вида людей в момент конца самоизоляции.

«Допустим, для тех, кто дома и выходит, к примеру, лишь в магазин, это не беда. Но как быть тем, кто продолжает работать? Пугать народ патлами, экстравагантным видом? В общем, учимся плести косы и носить лапти», - резюмировала пензячка, которая обратилась в редакцию портала, желая узнать, когда же откроются парикмахерские.

14 апреля во время прямой линии губернатор Иван Белозерцев пояснил, что салоны красоты мешает открыть сложившаяся ситуация. В области почти ежедневно прибавляется количество заразившихся коронавирусом. На понедельник, 20-е число, зафиксировано 165 случаев COVID-19.

«Я, конечно, согласна с самоизоляцией, это все правильно, но! Идет смена сезона, и у многих нет запасов ну или что-то поизносилось... Что же делать? Предприниматели закрыты, государственных маркетов нет... Что делать? Элементарно трусы не купишь. Подскажите, что же делать? Обувь, одежда, носочно-чулочная торговля самоизолировалась, и как быть? А у кого детки маленькие? Они же растут!» - прокомментировала опрос пользовательница.

Ей посоветовали заказывать товар в интернет-магазинах. Но, как отметили другие комментаторы, это не всегда удобно и не у всех есть для этого возможность.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Научитесь стричь, это просто!

Гость||

В интернетах в магазинах скупают машинки для стрижки и лампы лаки для маникюра. Эдак народ наблатыкается, и услуги мастеров больше не понадобятся)

Гость||

Кто мне чарл побреет

Гость||

А кто знает где вареник побрить?

Гость||

Такой безработицы мы не видели с 1990-х

По самым скромным прогнозам, лишиться работы могут больше 10 млн россиян, в основном — жители столиц и городов-миллионников, считают эксперты.

Гость||

Гость писал(a):

рогнозам, лишиться работы могут больше 10 млн россиян, в основном — жители столиц и городов-миллионников, считают эксперты.
Картошку надо сажать поболе в этом годе.

Гость||

Гость писал(a):

, считают эксперты.
И шо?

Гость||

Граждане Украины самые лучшие люди.

Гость||

Горшок на голову и .... Так раньше стриглись. К этому идем? Но если посмотреть на тех кто решения принимает не видно что они заросли. Жены стригут? Ха-ха.

Гость||

помнится знавал одну пензячку... у которой косы спускались из трусиков до колен...

Гость||

Строгость наших законов смягчается необязательностью их исполнения. Ну зачем эти постановления?

Гость||

Гость писал(a):

Строгость наших законов смягчается необязательностью
Вы дурачок?

Гость||

А где кто знает Лохматый сейф побрить!

Гость||

Гость писал(a):

А где кто знает Лохматый сейф побрить!
берешь пинцет и начинаешь дергать. Получишь массу удовольствия)))

Гость||

Меняю две пачки гречки и рулон туалетной бумаги на адрес подпольной парикмахерской

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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