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Глас народа | На ул. Пензенской в Кузнецке водители нарушают правила из-за огромной ямы

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В субботу, 18 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Кузнецка, возмущенный бездействием властей.

Мужчина рассказал, что на улице Пензенской из-за ямы, занимающей две полосы движения, часто возникает аварийная ситуация. Дефект появился несколько месяцев назад после работы коммунальных служб, вскрывших асфальт.

Водители, пытаясь объехать этот участок, выезжают на полосу встречного движения.

«Я только что в этом месте проезжал, мне машина прям в лоб вылетела. Еле увернулся от нее. Уже надоело просто это безобразие», - резюмировал кузнечанин.

На видео, которым он поделился, можно видеть дефектный участок. Яма засыпана песком. Автомобилисты объезжают ее, нарушая правила дорожного движения.

«Коммунальщики раскопали задолго до коронавируса и бросили, засыпали и все. А яма-то провалилась, просела. И толку никакого. Дождем, снегом все это размывает», - отметил горожанин.

Он добавил, что жаловался и в мэрию, и в полицию. Однако чиновник, с которым он разговаривал, посоветовал не давать ему указаний, как делать работу.

«Прошел месяц после последнего звонка. Из полиции ответов не приходит, хотя они принимают заявления официально, я им оставляю все свои данные. Но толку никакого от этого нет», - посетовал мужчина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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