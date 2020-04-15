15.04.2020 | 10:03

В среду, 15 апреля, в редакцию портала PenzaInform поступил очередной звонок с жалобой на отсутствие электроэнергии. Семья с тремя детьми оказалась в ловушке. Об этом рассказала жительница Пензы Елена Рейнеке.

«Еще 30 марта мы с дочерью и детьми решили самоизолироваться на даче. Возраст ребятишек - от трех до десяти лет. Наш участок находится в обществе «Пчелка» в массиве Чемодановских дач. Земля по документам относится к Железнодорожному району Пензы, а электросети обслуживает Бессоновская РЭС - мы собираем деньги, и бухгалтер оплачивает энергию в этой организации», - рассказала женщина.

Выезжая на дачу, семья была уверена, что относительно спокойно переживет тревожное время. В доме теплые полы, восемь батарей, вода поступает из скважины. Эти блага цивилизации зависят от подачи электроэнергии. Но ураган, случившийся 11 и 12 апреля, нарушил все планы.

«Сейчас в доме отключено отопление, нет воды», - описала ситуацию Елена Рейнеке.

По ее словам, она звонила во многие инстанции и в первую очередь мастерам в Бессоновку, ведь в двух соседних обществах электричество восстановили быстро.

«Бессоновские мастера мне по телефону ответили: мы на вашу территорию зайти не можем, ищите проблему у себя, найдете - исправим. Мы каждому дачнику причину объяснять не будем». А наш электрик приехал и сказал - в трансформаторе все нормально. Как же нам быть? Возвращаться всей семьей в город и подвергать ребятишек риску? Или все-таки ответственные за электроснабжение службы выполнят свою работу?» - возмущается многодетная дачница.

Елена Рейнеке не единственная, кто страдает не только от разгула стихии, но и от нерасторопности энергетиков. 14 апреля об аналогичной ситуации редакции сообщила жительница Поселка ЗИФ - микрорайона Пензы, где четвертые сутки отсутствовало электричество, не было воды и отопления.

После публикации женщина вновь позвонила на портал и рассказала, что дело сдвинулось с мертвой точки: провода еще не восстановили, но доставили перевозной трансформатор, чтобы обеспечить электроснабжение.

фото Анжелики Рейнеке