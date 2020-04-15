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Глас народа | Под Пензой семья с тремя детьми оказалась в ловушке на даче

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В среду, 15 апреля, в редакцию портала PenzaInform поступил очередной звонок с жалобой на отсутствие электроэнергии. Семья с тремя детьми оказалась в ловушке. Об этом рассказала жительница Пензы Елена Рейнеке.

«Еще 30 марта мы с дочерью и детьми решили самоизолироваться на даче. Возраст ребятишек - от трех до десяти лет. Наш участок находится в обществе «Пчелка» в массиве Чемодановских дач. Земля по документам относится к Железнодорожному району Пензы, а электросети обслуживает Бессоновская РЭС - мы собираем деньги, и бухгалтер оплачивает энергию в этой организации», - рассказала женщина.

Выезжая на дачу, семья была уверена, что относительно спокойно переживет тревожное время. В доме теплые полы, восемь батарей, вода поступает из скважины. Эти блага цивилизации зависят от подачи электроэнергии. Но ураган, случившийся 11 и 12 апреля, нарушил все планы.

«Сейчас в доме отключено отопление, нет воды», - описала ситуацию Елена Рейнеке.

По ее словам, она звонила во многие инстанции и в первую очередь мастерам в Бессоновку, ведь в двух соседних обществах электричество восстановили быстро.

«Бессоновские мастера мне по телефону ответили: мы на вашу территорию зайти не можем, ищите проблему у себя, найдете - исправим. Мы каждому дачнику причину объяснять не будем». А наш электрик приехал и сказал - в трансформаторе все нормально. Как же нам быть? Возвращаться всей семьей в город и подвергать ребятишек риску? Или все-таки ответственные за электроснабжение службы выполнят свою работу?» - возмущается многодетная дачница.

Елена Рейнеке не единственная, кто страдает не только от разгула стихии, но и от нерасторопности энергетиков. 14 апреля об аналогичной ситуации редакции сообщила жительница Поселка ЗИФ - микрорайона Пензы, где четвертые сутки отсутствовало электричество, не было воды и отопления.

После публикации женщина вновь позвонила на портал и рассказала, что дело сдвинулось с мертвой точки: провода еще не восстановили, но доставили перевозной трансформатор, чтобы обеспечить электроснабжение.

фото Анжелики Рейнеке

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Гость||

Везде бардак.

Гость||

Только в чемодановке так и ничего не сдвинулось с мертвой точки

Гость||

Гость писал(a):

Везде бардак.
Который создают сами обыватели. Устроили усадьбы, трансформаторы старые, перегружают их, нерасчетными нагрузками...

Гость||

Ренеке эт чё КЛИКУХА-ПОГРЕМУХА?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как же нам быть? Возвращаться всей семьей в город и подвергать ребятишек риску?
То есть буртасское быдло, со своими быдлятами пускай сидит в городе и подвергается риску, а отдельным избранным это допустить никак не можно?

Гость||

Если ваша дача благоустроена для проживания, то у вас всегда должен быть запасной вариант на всякий случай:генераторы должны быть заправлены. Поговорка гласит : КТО ВИНОВАТ, ЕСЛИ САМ ХРЕНОВАТ. А то мы всегда в жизни ищем кого то крайнего.

Гость||

Гость писал(a):

Который создают сами обыватели. Устроили усадьбы, трансформаторы старые, перегружают их, нерасчетными нагрузками..
А причем здесь обыватели? Люди обустроили себе дом и имеют на это право. А вот, что старые трансформаторы не меняют на новые это не их головная боль. Об этом должны другие задуматься. Не в советское время живем, и люди не должны подстраиваться ни под кого

Гость||

penzainform.ru писал(a):

электрик приехал и сказал - в трансформаторе все нормально.
penzainform.ru писал(a):
дело сдвинулось с мертвой точки: провода еще не восстановили, но доставили перевозной трансформатор,
Так вот оно в чем дело, перегрузили таки трансформатор...

Гость||

и детишек, и корону, всё приплела. тьфу

русским по белому сказано - ищите проблему у себя на территории

Гость||

Иметь надо в запасе всегда бензогенератор . Тёплые полы зато есть а мозгов нет .

Гость||

На Бессоновский РЭС пора заводить дело.

Гость||

хорошие новости здесь. а главное правдивые! сначала писали про пять детей, сейчас три все таки... и половину статьи снесли, так как там было что дочь с младшими поехала в город за бензином для генератора, а мать выпустила детей на улицу чтоб не замерзли!

Гость||

Пензенская ГАРМОНЬ. ⚡️⚡️⚡️Тайм-проект "Чистый четверг" оценивает, перед днём принятия кадровых назначений Президентом , шансы Ивана Белозерцева остаться губернатором Пензенской области.

Начнем со старого круга приведшего его во власть.

Военные.

Александр Иванович Кильдянкин-умер.

Именной он выходил на людей главкома сухопутных войск Салюкова, который через Министра обороны Шойгу пропихнул Белозерцева на должность, отпихнув интеллектуала Руденского.

Впрочем, именно Кильдянкин ввел в местную политику "бронелобого" военкоматчика, обеспечив ему голоса на выборах депутатов гордумы стройными рядами курсантов артинститута.

Попытки Белозерцева повторить заход через военных были отвергнуты ещё на второй год губернаторства, когда адъютант Салюкова сказал Кильдянкину, что назначение Белозерцева подстава главкома. Другие военные просто уклонились.

Из тех на кого надеялся пробиться Белозерцев, Борис Шпигель. Тот, из-за приличия потолкался в определенных кругах и дал отрицательный ответ с интересной формулировкой. О ней позже.

Значимый бизнесмен, по имени Наум, проработал вопрос серьезней и вывел Белозерцева на бывших чиновников, имеющих отношения с Кириенко и его структурами. Но после непродолжительного общения с претендентом, также ответили отказом.

В наших сообщениях достаточно информации об истинном лице претендента Белозерцева, которого можно охарактеризовать, как "случайный человек во власти".

Наш предыдущий канал "Пензенский кластер" приводил информацию об опросах, проводимых структурами ФСО на предмет уровня доверия населения к губернатору. По последним опросам он не превышает 17%.

Нами же вероятность назначения Ивана Белозерцева губернатором Пензенской области оценивается в 5%

Для сведения особо интересующихся, в качестве основного кандидата рассматривается генеральный директор Фонда. Впрочем, уже два месяца о нем известного как Белозерцеву, так и ближнему окружению. Семья Белозерцева к отходу присмотрели новое место недалеко от Москвы, в живописном месте на берегу реки.

Стоит отметить, что уже два месяца, около уходящего не маячит председатель заксобра Валерий Лидин, которому его зам. Сергей Егоров, имеющий старых знакомых в АП, уже сообщил о п

Гость||

Гость писал(a):

А причем здесь обыватели? Люди обустроили себе дом и имеют на это право. А вот, что старые трансформаторы не меняют на новые это не их головная боль. Об этом должны другие задуматься. Не в советское время живем, и люди не должны подстраиваться ни под кого
Ииии?

Имя: Гость
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