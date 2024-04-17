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Общество

Секреты посадки кабачков: что любят теплолюбивые растения

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Кабачки - популярные у пензенских дачников и огородников овощи. Тонкостями их посадки и выращивания поделилась с «Известиями» мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

«Кабачки - теплолюбивые растения с нежными листьями. Почва для кабачков должна быть нейтральной и рыхлой, так как тяжелая глина и кислый торф им не подходят. Это касается и открытых грунтов, и тем более грунтов для рассады. Кабачки на рассаду обычно сажают после 20 апреля и обязательно обеспечивают им хорошее освещение (при недостатке солнечного света - фитолампами), чтобы они не вытянулись. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают в открытый грунт», - рассказала она.

Эксперт предупредила: в период пересадки кабачки долго «акклиматизируются», поэтому лучше сажать их в землю, когда она прогреется не менее чем до 15 градусов. Лучше всего это делать в конце мая, когда миновала опасность заморозков.

Из-за жесткой оболочки семена кабачков следует замочить в воде на несколько часов, а лучше - на сутки. Чтобы семечки быстрее проросли, можно создать парниковый эффект: накрыть места посадки пленкой или пластиковыми бутылками.

«Вегетационный период кабачка - это 50–60 дней от момента всходов, плоды собирают два-три раза в неделю, чтобы не переросли», - завершила тему биолог.

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