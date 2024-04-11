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Общество

Стало известно, как пензенцам начислят плату за отопление в апреле

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Управление муниципального имущества на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместило информацию о том, как в Пензе будут начислять плату за отопление в апреле.

Отопительный сезон в областном центре, изучив прогноз погоды, завершили 10 апреля. Батареи в домах и социальных учреждениях остывают постепенно.

«Суммы в квитанциях будут рассчитывать исходя из фактического количества дней потребления теплоэнергии», - заявили в управлении муниципального имущества.

В ведомстве добавили, что при отключении тепла нередко происходят перебои с подачей горячей воды, но теплоснабжающая компания обещала сделать все, чтобы этого избежать.

По факту же в некоторых домах отопление исчезло уже 9 апреля, а перебои с горячей водой, как и ожидалось, начались. Так, в части домов на Западной Поляне она исчезла как раз 10-го числа.

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