Стало известно, как пензенцам начислят плату за отопление в апреле

11.04.2024 | 12:35

Управление муниципального имущества на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместило информацию о том, как в Пензе будут начислять плату за отопление в апреле.

Отопительный сезон в областном центре, изучив прогноз погоды, завершили 10 апреля. Батареи в домах и социальных учреждениях остывают постепенно.

«Суммы в квитанциях будут рассчитывать исходя из фактического количества дней потребления теплоэнергии», - заявили в управлении муниципального имущества.

В ведомстве добавили, что при отключении тепла нередко происходят перебои с подачей горячей воды, но теплоснабжающая компания обещала сделать все, чтобы этого избежать.

По факту же в некоторых домах отопление исчезло уже 9 апреля, а перебои с горячей водой, как и ожидалось, начались. Так, в части домов на Западной Поляне она исчезла как раз 10-го числа.