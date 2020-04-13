Снегопад оставил без света 44 тысячи жителей Пензенской области

13.04.2020 | 09:46

Из-за мокрого снегопада, прошедшего в минувшие выходные, 11 и 12 апреля, было нарушено электроснабжение почти 15 тысяч домов и 18 социально значимых объектов в 42 населенных пунктах Пензенской области. Без света остались 44 тысячи человек.

Об этом губернатору Ивану Белозерцеву доложили во время оперативного совещания, состоявшегося утром в понедельник, 13 апреля.

Мокрый снег налип на провода и порвал их. Кроме того, на многих участках линии оказались повреждены из-за упавших деревьев.

По словам зампреда правительства Дмитрия Семенова, в области ликвидацией аварий занимались 23 бригады «Пензаэнерго». В настоящее время электричество все еще не подается примерно к 500 абонентам. В числе отключенных - по несколько улиц в Чемодановке и Богословке.

«Питающие центры по уровню напряжения 10 киловольт все подключены. В течение дня обстановку исправим», - заверил Семенов.

Иван Белозерцев поблагодарил энергетиков, которые занимались восстановлением электроснабжения до 2:00.

«Убедительно прошу в самые кратчайшие сроки с задачей справиться. Люди, у которых нет света, должны знать, к какому времени вы его восстановите», - подчеркнул глава региона.