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Общество

Снегопад оставил без света 44 тысячи жителей Пензенской области

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Из-за мокрого снегопада, прошедшего в минувшие выходные, 11 и 12 апреля, было нарушено электроснабжение почти 15 тысяч домов и 18 социально значимых объектов в 42 населенных пунктах Пензенской области. Без света остались 44 тысячи человек.

Об этом губернатору Ивану Белозерцеву доложили во время оперативного совещания, состоявшегося утром в понедельник, 13 апреля.

Мокрый снег налип на провода и порвал их. Кроме того, на многих участках линии оказались повреждены из-за упавших деревьев.

По словам зампреда правительства Дмитрия Семенова, в области ликвидацией аварий занимались 23 бригады «Пензаэнерго». В настоящее время электричество все еще не подается примерно к 500 абонентам. В числе отключенных - по несколько улиц в Чемодановке и Богословке.

«Питающие центры по уровню напряжения 10 киловольт все подключены. В течение дня обстановку исправим», - заверил Семенов.

Иван Белозерцев поблагодарил энергетиков, которые занимались восстановлением электроснабжения до 2:00.

«Убедительно прошу в самые кратчайшие сроки с задачей справиться. Люди, у которых нет света, должны знать, к какому времени вы его восстановите», - подчеркнул глава региона.

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Гость||

Попробуй до них дозвониться. Всегда линия занята.

Гость||

Спасибо энергетикам от жителей п. Мичуринский за оперативную работу! Мы со светом, теплом и водой. А вот МЧС по шапке! Почему не было проинформировано население, что на область надвигается такая стихия?! Вы нас всех подвели.

Гость||

С ума сойти.

Гость||

Гость писал(a):

А вот МЧС по шапке! Почему не было проинформировано население, что на область надвигается такая стихия?! Вы нас всех подвели.
и как бы вы, интересно мне, подготовились ?

Имя: Гость
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