В Заречном пока не отключат отопление в детсадах и школах

09.04.2024 | 13:01

В Заречном глава Олег Климанов подписал постановление о завершении в городе отопительного сезона. Батареи начнут остывать 11 апреля.

«Рекомендовать ООО «ЭнергоПромРесурс» провести с 11 апреля отключение отопления зданий предприятий, организаций, учреждений и многоквартирных домов города», - цитирует документ портал gorodz.info.

При этом тепло в здания учреждений департамента образования и социальной направленности пока продолжат поставлять.

В Пензе отопление начнут отключать в среду, 10 апреля. В Кузнецке, ориентируясь на прогноз погоды, «прицелились» на 15-е число.

Не все пензенцы обрадовались известию об окончании отопительного сезона. «Рано, погода еще изменится, как обычно, как только отключат», «Ничему жизнь не учит», «Не рановато??? У многих дети! Ночью холодно очень! Рано еще отключать отопление», «Не надо отключать! Будет еще холодная погода ночная. И влажность в квартире будет повышенная! Или же снова на новые рекорды по ОРВИ Пенза решила выйти?», «Однозначно рано, дома сразу остынут, все завоют», - прокомментировали люди сообщение.

Впрочем, многие отметили, что отключать отопление самое время, указав, что держат окна нараспашку и устали платить по счетам.