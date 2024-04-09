Сетевое издание|18+|Вторник|9 апр 2024|19:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном пока не отключат отопление в детсадах и школах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном глава Олег Климанов подписал постановление о завершении в городе отопительного сезона. Батареи начнут остывать 11 апреля.

«Рекомендовать ООО «ЭнергоПромРесурс» провести с 11 апреля отключение отопления зданий предприятий, организаций, учреждений и многоквартирных домов города», - цитирует документ портал gorodz.info.

При этом тепло в здания учреждений департамента образования и социальной направленности пока продолжат поставлять.

В Пензе отопление начнут отключать в среду, 10 апреля. В Кузнецке, ориентируясь на прогноз погоды, «прицелились» на 15-е число.

Не все пензенцы обрадовались известию об окончании отопительного сезона. «Рано, погода еще изменится, как обычно, как только отключат», «Ничему жизнь не учит», «Не рановато??? У многих дети! Ночью холодно очень! Рано еще отключать отопление», «Не надо отключать! Будет еще холодная погода ночная. И влажность в квартире будет повышенная! Или же снова на новые рекорды по ОРВИ Пенза решила выйти?», «Однозначно рано, дома сразу остынут, все завоют», - прокомментировали люди сообщение.

Впрочем, многие отметили, что отключать отопление самое время, указав, что держат окна нараспашку и устали платить по счетам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте