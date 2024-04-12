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Общество

ГПЗ, Маяк и Маньчжурию ждет отключение горячей воды

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В Пензе с 8:00 вторника, 16 апреля, на ГПЗ, Маяке и в Маньчжурии из-за гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность будет отключено горячее водоснабжение.

Без ресурса останутся дома на Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; Баталина, 29; детский сад № 5 «Умка» (Антонова, 13); филиал детского сада № 5 «Антошка» (Антонова, 52); ФОК «Золотая шайба» (Антонова, 9а); школа № 77 (корпус 1, Антонова, 27а); ФОК «Олимпийский» (Антонова, 39а); детская поликлиника № 4 (филиал на Антонова, 12).

Ориентировочно - при отсутствии повреждений сетей в ходе испытаний - горячую воду вернут к 17:00 того же дня (16 апреля).

По другим адресам ресурс снова появится не раньше 19:00 среды, 17-го числа. Это Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76; Ангарская, 11; Зарубина, 19, 27; Измайлова, 58а, 58а (к. 1, к. 2, к. 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83; Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; Стадионная, 1, 2, 3, 4; Бумажников, 1, 3, 14/21; Парковая, 10; Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15; Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14; школа № 77 (корпус 2, Антонова, 72); детский сад № 4 «Мозаика» (Антонова, 45а); детский сад № 4 «Солнышко» (Антонова, 68); детский сад № 57 (филиал «Матрешка», Ново-Казанская, 10Б); МАУ «Детское и лечебное питание» (Измайлова, 73); ФОК «Маяк» (Стадионная, 4а); поликлиника № 4 (Парковая, 3); школа № 43 (Парковая, 2); стоматологическая поликлиника № 3; детская поликлиника № 4; Пензенский ТЮЗ; ТЦ «Атак» (Антонова, 78).

«В случае обнаружения порывов трубопроводов включение ГВС будет выполнено после завершения ремонтных работ. При возникновении аварийных ситуаций звонить по тел. 69-73-03», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.

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