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Общество

Жители микрорайона Заря на сутки останутся без воды

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В микрорайоне Заря из-за ремонта участка магистрали на сутки отключат холодное водоснабжение. Об этом в среду, 10 апреля, предупредили ресурсники.

Воды не будет с 8:00 11 апреля до 8:00 12-го числа на улицах Новоселов, Газовой, Большой Брусничной, Мозжухина, Магистральной, Земляничной и в одноименных проездах.

Также отключение коснется улиц Малоэтажной, Районной, Руслановой, Изумрудной, Прохладной, Садовой, Молодежной, Сузюмова, Турищева, Юбилейной и Фруктовой.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды по заявкам», - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Пензенцев предупредили, что на заполнение труб водой нужно время, поэтому в первые часы после включения напор может быть снижен.

9 апреля без воды почти на день осталась часть Пензы, поселок ЗИФ и СНТ «Южный». Причиной также стали аварийно-восстановительные работы.

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