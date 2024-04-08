В Пензе определили дату окончания отопительного сезона

08.04.2024 | 15:35

Со среды, 10 апреля, в Пензе начнут отключать отопление. Об этом в понедельник, 8-го числа, сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Александр Басенко.

«В социальных сетях вижу обращения пензенцев по поводу сроков отключения отопления. После консультаций с пензенским гидрометеоцентром и изучения долгосрочных температурных прогнозов приняли решение завершать отопительный период 10 апреля. Постановление уже подготовлено и проходит процедуру согласования.

Пока все документы оформляются, внимательно следим за погодными условиями. Если прогнозы не изменятся, на этой неделе котельные в городе начнут поэтапно останавливать свою работу», - написал он.

Стартовал отопительный сезон в Пензе 9 октября.

Ранее в Кузнецке предварительно сообщили, что батареи начнут остывать в 20-х числах апреля. Администрация Заречного, изучив прогноз погоды, приняла решение отключать отопление в конце текущей недели.

Согласно данным Приволжского УГМС, предстоящая рабочая неделя будет по-майски теплой. С понедельника по четверг синоптики обещают ночную температуру +5…+10 градусов, дневную - около +17…+20. В пятницу столбик термометра покажет около +16, в выходные похолодает до +10 градусов.