10.04.2020 | 17:42

В пятницу, 10 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель села Новозубово Спасского района. Мужчину встревожил факт, что единственная подъездная дорога к населенному пункту вот-вот провалится в огромную яму.

По его словам, асфальтовое полотно, соединяющее Новозубово с федеральной трассой, начало приходить в негодность летом 2019 года. Однако дефекты никто не торопился устранять.

«В настоящий момент уже обрушилось асфальтовое покрытие, ездить по этой дороге стало опасно. Наши чиновники вышли из данной ситуации, огородив яму металлическим профилем. Предупреждающих дорожных знаков никто не поставил, что чревато ДТП, так как в этом месте наблюдается сильное сужение», - отметил сельчанин, проиллюстрировав свои слова снимками.

Он добавил, что бездействие чиновников, ГИБДД и районной прокуратуры может привести к окончательному обрушению дороги. В этом случае село будет отрезано от цивилизации, туда не проедут автомобили экстренных служб, грузовики с продуктами, другой транспорт.

«Хотелось бы обратить внимание власть имущих на данную проблему, которая требует незамедлительного решения, так как с одной стороны от насыпи находится пруд», - написал мужчина.

Он напомнил, что в апреле 2012 года подобное ЧП произошло в селе Монастырском Спасского района. Его жители, забытые администрацией, оказались отрезанными от мира и были вынуждены своими силами восстанавливать разрушенную дорогу.

«Данная ситуация может повториться и с селом Новозубово!» - подытожил мужчина.