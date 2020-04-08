08.04.2020 | 15:48

В среду, 8 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился еще один житель дома № 51 на проспекте Строителей в Пензе.

Предыдущий сигнал из закрытой на карантин многоэтажки поступил накануне. Горожанин по имени Сергей рассказал, что их подъезд закрыли, обнесли сигнальной лентой и повесили на входе объявление, но никаких мероприятий не проводится, подъезд не обрабатывается.

На этот раз сосед Сергея по подъезду Михаил Владимирович сообщил, что жильцы находятся на карантине с 6 апреля. Он прислал фотографии, иллюстрирующие его жалобу.

«Выход из подъезда запрещен. Сотрудник полиции, дежуривший у подъезда, сказал, что с нами свяжутся определенные службы, велел мусор оставлять около подъезда - его уберут. 7-го числа привезли мусорный бак, поставили его рядом с подъездом.

Никого после этого мы не видели, исчез и сотрудник полиции. Сегодня, правда, два раза приезжали, делали дезинфекцию, и то, судя по всему, не всего подъезда, а квартиры, где находятся больные люди», - написал горожанин.

По словам пензенца, вместе с женой они распечатали объявления с просьбой не сваливать мусор в кучу у подъезда.

«Я звонил в управляющую компанию, но там все находятся на самоизоляции, а в управлении Роспотребнадзора никто не отвечает. Мусор у подъезда копится, солнце припекает. Да у нас холера начнется прежде коронавируса!» - завершил письмо возмущенный до глубины души горожанин.

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