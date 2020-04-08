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Глас народа | Пензенец на карантине: У нас холера начнется прежде коронавируса

08.04.2020|15:48
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В среду, 8 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился еще один житель дома № 51 на проспекте Строителей в Пензе.

Предыдущий сигнал из закрытой на карантин многоэтажки поступил накануне. Горожанин по имени Сергей рассказал, что их подъезд закрыли, обнесли сигнальной лентой и повесили на входе объявление, но никаких мероприятий не проводится, подъезд не обрабатывается.

На этот раз сосед Сергея по подъезду Михаил Владимирович сообщил, что жильцы находятся на карантине с 6 апреля. Он прислал фотографии, иллюстрирующие его жалобу.

«Выход из подъезда запрещен. Сотрудник полиции, дежуривший у подъезда, сказал, что с нами свяжутся определенные службы, велел мусор оставлять около подъезда - его уберут. 7-го числа привезли мусорный бак, поставили его рядом с подъездом.

Никого после этого мы не видели, исчез и сотрудник полиции. Сегодня, правда, два раза приезжали, делали дезинфекцию, и то, судя по всему, не всего подъезда, а квартиры, где находятся больные люди», - написал горожанин.

По словам пензенца, вместе с женой они распечатали объявления с просьбой не сваливать мусор в кучу у подъезда.

«Я звонил в управляющую компанию, но там все находятся на самоизоляции, а в управлении Роспотребнадзора никто не отвечает. Мусор у подъезда копится, солнце припекает. Да у нас холера начнется прежде коронавируса!» - завершил письмо возмущенный до глубины души горожанин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 16:00|

Вот стоит написать в комментах слово иван и о чудо, коммент исчезнет...

Гость|08.04.2020 16:03|

Надо федеральным каналам ссылку отправить на эту новость.

Гость|08.04.2020 16:13|

УК обязана работать! Совсем оборзели что ли? пункт 3.12.3 Постановления губернатора. Режим самоизоляции на сотрудников ЖКХ не распространяется. Гнать их. Только деньги собирать умеют.

Гость|08.04.2020 16:18|

объявнение: Господа жильцы ))) я думаю хорошая по@колка над людьми.. подняли чутка настроения)

Гость|08.04.2020 16:24|

Только, я один вижу лик божий в куче мусора? Может поэтому и не убирают?

Гость|08.04.2020 16:25|

Путин сказал, печенегов с половцами

пережили и это переживем.Такими темпами до динозавров доберется.

Гость|08.04.2020 16:26|

Либо это банальная лень зайти за угол к бачку, либо людям вообще не объяснили поведение на карантине. Но наверняка просто вредность.

Гость|08.04.2020 16:27|

Комедия, иконку выкинули. Гундяя на вас нет.

Гость|08.04.2020 16:31|

Как вы думаете, в Германии немцы могли ли такое создать у подъездов? В принципе не могли бы: ни управляющие организации. ни сами жильцы. Жильцы не смогли бы вообще такое вынести, пока не было бы указано место на определенном расстоянии от дома. У них еще в 6о-70годах мусор жильцы должны были сортировать у себя в квартире, и только потом вынести и положить в определенные баки. И это не во время ЧП, а каждый день. И жильцы сразу вызвали бы полицию, если бы не работала управляющая организация. Так что, мы сами жильцы без навыков бытовой культуры, ну и Управляйка наша нам соответствует: мы же из выбираем, позволяем им так с нами работать.

Гость|08.04.2020 16:33|

Свиньи, чё сказать. Два метра до бака донести сил нет. И это, какой дебил там у них решил вместе с пищевыми отходами ещё и бытовые крупногабаритные выкинуть, потерпеть пару недель мОчи нет?

Гость|08.04.2020 16:33|

Гость писал(a):

объявнение: Господа жильцы ))) я думаю хорошая по@колка над людьми.. подняли чутка настроения)
У моих родственников в подъезде раньше подобное объявление висело:" Господа! Просьба мусор, огрызки, пустые бутылки и "бычки" уносить с собой!")))

Гость|08.04.2020 16:35|

Низя это трогать, подъезд на карантине, я как понимаю не просто так людей под арестом держат.. значит мусор должна убирать специальная бригада в хим защите и соответственно утилизация должна быть строгой, всё надо сжечь.. иначе какой смысл карантина..

Гость|08.04.2020 16:49|

В Москве 1200 пациентов находятся на домашнем излечении. подъезды никто не закрывает.

Гость|08.04.2020 16:53|

Гость писал(a):

В Москве 1200 пациентов находятся на домашнем излечении. подъезды никто не закрывает.
Ну, результаты по Москве видим..догонять надо, нашим людям только верить..

Гость|08.04.2020 16:56|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В Москве 1200 пациентов находятся на домашнем излечении. подъезды никто не закрывает.
Ну, результаты по Москве видим..догонять надо, нашим людям только верить..
вот закроют у душной квартире с горячими батареями на изоляцию взвоешь.

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Имя: Гость
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