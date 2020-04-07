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Глас народа | Пензенец рассказал о сложной жизни в закрытом на карантин подъезде

07.04.2020|16:45
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Во вторник, 7 апреля, житель дома № 51 на проспекте Строителей Сергей рассказал о сложной жизни в режиме карантина.

Мужчину неприятно удивило то, что подъезд закрыли, сигнальной лентой обнесли, объявление соответствующее на входе повесили, но при этом мероприятий никаких не проводится.

«Ни одна служба не отвечает, звоню по номерам 66-09-48 и на горячую линию Роспотребнадзора по Пензенской области - все номера заняты, никому нет дела. Полиция говорит «справок не даем», подъезд не обрабатывается никаким образом», - пояснил Сергей.

По его словам, у входа в подъезд установили контейнер для мусора, но, чтобы выбросить в бак пакет, нужно выйти за сигнальную ленту.

«Мусор валяется, я так понимаю, никто не хочет выходить за ленточку. Из соседнего подъезда сказали, что была обработка, но как валялись перчатки, так они и валяются. Я вышел в 8:50 к подъезду поговорить с полицией, полиции нет. Смысл в том, что если нет карантина, то я просто прогулял работу», - объяснил горожанин.

Фото Сергея К.

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Гость|07.04.2020 16:57|

Смехдержава!!! То ли ещё будет!!!

Гость|07.04.2020 16:59|

Аа, я Дина Черемушкина! Завтра среда это точно.

Гость|07.04.2020 17:00|

Гость писал(a):

Смехдержава!!! То ли ещё буде
Дурачёк проснулся

Гость|07.04.2020 17:01|

ость|07.04.2020 16:59|

Аа, я Дина Черемушкина! Завтра среда это точно.

диночка мордовочка )

Гость|07.04.2020 17:01|

Бардак и хаос в Пензе беспредельный.

Гость|07.04.2020 17:01|

Серёжа то, видать, глуповат...

Гость|07.04.2020 17:03|

Всё у нас хорошо только на словах и в провластных СМИ!!!

Гость|07.04.2020 17:03|

Пусть у губернатора попытается получить, заверенный в его канцелярии документ,что их подъезд официально находиться на карантине ,очень пригодиться,хотя есть уверенность что такую бумагу ему ни кто не даст.

Гость|07.04.2020 17:04|

Гость|07.04.2020 17:00|

Гость писал(a):

Смехдержава!!! То ли ещё буде

Дурачёк проснулся

дурачОк через О пишется вафля безграмотная

Гость|07.04.2020 17:05|

Гречки не досталось?

Гость|07.04.2020 17:06|

Гость|07.04.2020 17:05|

Гречки не досталось?

комбикорм

Имя: Гость
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