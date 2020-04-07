07.04.2020 | 16:45

Во вторник, 7 апреля, житель дома № 51 на проспекте Строителей Сергей рассказал о сложной жизни в режиме карантина.

Мужчину неприятно удивило то, что подъезд закрыли, сигнальной лентой обнесли, объявление соответствующее на входе повесили, но при этом мероприятий никаких не проводится.

«Ни одна служба не отвечает, звоню по номерам 66-09-48 и на горячую линию Роспотребнадзора по Пензенской области - все номера заняты, никому нет дела. Полиция говорит «справок не даем», подъезд не обрабатывается никаким образом», - пояснил Сергей.

По его словам, у входа в подъезд установили контейнер для мусора, но, чтобы выбросить в бак пакет, нужно выйти за сигнальную ленту.

«Мусор валяется, я так понимаю, никто не хочет выходить за ленточку. Из соседнего подъезда сказали, что была обработка, но как валялись перчатки, так они и валяются. Я вышел в 8:50 к подъезду поговорить с полицией, полиции нет. Смысл в том, что если нет карантина, то я просто прогулял работу», - объяснил горожанин.

Фото Сергея К.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.