07.04.2020 | 13:46

Во вторник, 7 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница центра Пензы. Она рассказала об опасности, подстерегающей людей у дома № 3 на улице Славы.

Женщина напомнила, что несколько месяцев назад завершился капитальный ремонт крыши, но жить спокойно местным не приходится.

«Я живу в доме напротив и сегодня заметила, что часть кровли оторвалась, угрожающе качается на ветру и вот-вот рухнет - либо во двор на машины, либо на улицу Славы», - пояснила горожанка.

По ее словам, людей вокруг хоть и немного, но они есть. «Смотреть страшно!» - призналась женщина. Она очень надеется, что история закончится благополучно.

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