Сетевое издание|18+|Вторник|7 апр 2020|15:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  82.88  |  $  76.16

Глас народа | В доме на ул. Славы после капремонта оторвалась часть крыши

07.04.2020|13:46
Печать

Во вторник, 7 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница центра Пензы. Она рассказала об опасности, подстерегающей людей у дома № 3 на улице Славы.

Женщина напомнила, что несколько месяцев назад завершился капитальный ремонт крыши, но жить спокойно местным не приходится.

«Я живу в доме напротив и сегодня заметила, что часть кровли оторвалась, угрожающе качается на ветру и вот-вот рухнет - либо во двор на машины, либо на улицу Славы», - пояснила горожанка.

По ее словам, людей вокруг хоть и немного, но они есть. «Смотреть страшно!» - призналась женщина. Она очень надеется, что история закончится благополучно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|07.04.2020 14:09|

Директор фонда капремонта, Моисеева, пусть озвучит народу свою зарплату!

Гость|07.04.2020 14:15|

Даже крышу починить уже не под силу русским Кулибиным...

Гость|07.04.2020 14:25|

Зачетный ремонт. С душой сделано, на совесть.

Гость|07.04.2020 14:30|

Гость писал(a):

Даже крышу починить уже не под силу русским Кулибиным...
А с каких пор гастарбайтеры из средней Азии стали русскими?

Гость|07.04.2020 14:32|

Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Актуально сейчас для многих)

Гость|07.04.2020 14:35|

Гость писал(a):

Зачетный ремонт. С душой сделано, на совесть.
да, да, мы кладем на совесть

Гость|07.04.2020 14:49|

они уже другой дом разрушают, так что к этому не скоро вернутся)))))))

Гость|07.04.2020 14:49|

Башку вместе с руками палками отбить таким исполнителям! Это просто катастрофа! Ничего не могут делать по -человечески.

Гость|07.04.2020 15:01|

А носатая Моисеева, как всегда, не при делах?

Гость|07.04.2020 15:02|

Капремонт от слова КАПЕЦ!

Гость|07.04.2020 15:03|

Гость писал(a):

Гость|07.04.2020 15:02|

Капремонт от слова КАПЕЦ!

еще и деньги на это собирают)

Гость|07.04.2020 15:05|

Это прорыв!

Гость|07.04.2020 15:22|

Так в январе жилые дома на Циолковского стояли с непокрытыми крышами и дом у Пензы-3 на углу только доделывали!В городе бардак!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте