03.04.2020 | 13:14

Вечером 31 марта в Пензе произошел конфликт между водителем автомобиля, двигавшегося по улице Баумана в сторону Металлистов, и инспектором ДПС. О нем порталу PenzaInform.ru рассказала супруга водителя, предоставив видеозапись.

«Остановили проверить на опьянение и спросить, как самочувствие. Сотрудник без маски засунул голову в машину и начал его обнюхивать около лица. Водитель сидел в маске и попросил гаишника тоже надеть маску и проверить прибором», - уточнила события пензячка.

Именно из-за этого и разгорелась ссора. На кадрах видно, что водитель вежливо обращается к сотруднику ГИБДД: «Инспектор, наденьте, пожалуйста, маску!». «Не буду я маску надевать!» - отвечает тот. «Почему?» - «Потому что не хочу я маску надевать. Просто не хочу», - следует ответ.

На просьбу представиться страж порядка произносит: «Шилкин Дмитрий, инспектор ДПС, лейтенант полиции».

Автор видео предлагает проехать в дежурную часть, чтобы проверить его документы. «Никакой необходимости нет, мы их здесь проверим, когда будем составлять на вас административный материал», - многозначительно обещает инспектор.

Разговор вновь переходит на медицинскую маску. «Вы считаете, что носить ее не должны? А вдруг вы инфицированы?» - «Не собираюсь даже. Это мое право. Когда обяжут, будем носить, возможно. Но нас никто не обязал».

Инспектор выразил твердую уверенность в том, что не заболеет. Водитель привел контрдовод: «Вот я, например, не уверен. У меня маленький ребенок, мало ли что будет».

Далее на записи (полной ее версией располагает редакция портала PenzaInform.ru) видно, что подъезжает еще один экипаж - все в масках. Инспектор требует открыть дверь, чтобы произвести замеры тонировки, угрожает протоколом за неподчинение ему и заглядывает в салон. Водитель просит, чтобы манипуляции производил человек в маске, и требует у инспектора отойти на полтора метра от машины. «Не отойду! Потому что не хочу» - заявляет тот.

Коллеги в масках с трудом уговаривают упрямого сотрудника ДПС отойти, и водитель открывает им дверь. Полицейские начинают замерять тонировку, в этот момент лейтенант вновь возвращается к автомобилю и демонстративно кладет ладонь в шерстяной перчатке на дверь, явно провоцируя водителя на скандал.

«Дело ничем не закончилось. Но может закончиться заражением всей нашей семьи от умышленных действий этого инспектора. На видео четко видно, как он целенаправленно выдыхает в лицо водителю. Будем обращаться к начальству», - закончила историю супруга настойчивого автолюбителя.

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