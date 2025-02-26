Прищемил палец инспектору ДПС: водителю назначили крупный штраф

26.02.2025 | 10:50

Во вторник, 25 февраля, в Нижнем Ломове осудили водителя Volvo, который напал на инспектора ДПС на трассе М-5.

Сотрудник ГАИ остановил машину на 527-м километре 15 ноября прошлого года, заметив нарушение ПДД. Автомобилист в агрессивной форме отказался предъявить документы и решил скрыться с места, но его попытку предотвратили подоспевшие на помощь коллеги полицейского.

«Отказавшись покидать автомобиль, водитель оказал физическое сопротивление инспектору, ударив его руками и ногами, а также прищемив палец дверью. В результате инспектор испытал физическую боль, однако вред здоровью причинен не был», - рассказали в пресс-службе районного суда.

В итоге мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей.