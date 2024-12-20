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Из жизни

В Мокшанском районе водитель «Газели» застрял на М-5

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Пензенские сотрудники ДПС помогли водителю грузовой «Газели» на трассе М-5. Машина мужчины сломалась на подъеме.

Автомобилист направлялся из Уральска в Москву. На территории Пензенской области, в Мокшанском районе, у него отказала коробка передач. Водитель не мог продолжать путь и встал на дороге.

Мужчине повезло: его заметил экипаж проезжавшей мимо патрульной машины.

В Мокшанском районе водитель «Газели» застрял на М-5

«В целях безопасности других участников дорожного движения и во избежание ДТП госавтоинспекторы оперативно организовали отбуксировку транспортного средства на ближайшую стоянку», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС часто приходят на выручку автомобилистам. Ранее они помогли водителю фуры, которая сгорела на трассе М-5 в Кузнецком районе. Мужчине пришлось прыгать из кабины, он был напуган и растерян.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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