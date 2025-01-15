Инспекторы ДПС помогли растерянной женщине на трассе

15.01.2025 | 13:14

В Иссинском районе автомобилистке потребовалась помощь на трассе. По пути одно из колес машины пробило, заменить его самостоятельно женщина была не в силах. Ей пришлось остановиться на обочине и ждать подмоги.

Во время патрулирования дороги Нижний Новгород - Саратов сотрудники ДПС заметили на 332-м километре автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и подъехали к нему.

«Рядом в растерянности стояла женщина. Она пояснила, что направлялась в Казань. Во время движения ее автомобиль начало уводить в сторону. Остановившись, она увидела, что на одном из колес повреждена шина», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Полицейские помогли установить запасное колесо, убедились, что с машиной все в порядке, и пожелали водителю счастливого пути.

«Уважаемые участники дорожного движения! Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе дорожно-транспортное происшествие, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или обратитесь в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 112», - призвали в ГАИ.