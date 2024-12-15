На М-5 водителю помогли вытащить машину из кювета

Пензенские сотрудники Госавтоинспекции не оставили в беде водителя, съехавшего в кювет на М-5.
Мужчина на Chevrolet Niva направлялся из Пензы в Нижний Ломов, но на 577-м километре трассы в Мокшанском районе не справился с управлением и слетел с дороги.
Человека, оказавшегося в трудной ситуации, заметил экипаж ДПС. Инспекторы остановили проезжавший мимо грузовик и помогли вытянуть машину обратно на дорогу. Водитель продолжил путь.
«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе дорожно-транспортное происшествие, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили в областной ГАИ.
Ранее в Пензе росгвардейцы помогли девушке починить машину.
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