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Из жизни

На М-5 водителю помогли вытащить машину из кювета

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Пензенские сотрудники Госавтоинспекции не оставили в беде водителя, съехавшего в кювет на М-5.

Мужчина на Chevrolet Niva направлялся из Пензы в Нижний Ломов, но на 577-м километре трассы в Мокшанском районе не справился с управлением и слетел с дороги.

Человека, оказавшегося в трудной ситуации, заметил экипаж ДПС. Инспекторы остановили проезжавший мимо грузовик и помогли вытянуть машину обратно на дорогу. Водитель продолжил путь.

«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе дорожно-транспортное происшествие, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили в областной ГАИ.

Ранее в Пензе росгвардейцы помогли девушке починить машину.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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