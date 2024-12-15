На М-5 водителю помогли вытащить машину из кювета

15.12.2024 | 11:32

Пензенские сотрудники Госавтоинспекции не оставили в беде водителя, съехавшего в кювет на М-5.

Мужчина на Chevrolet Niva направлялся из Пензы в Нижний Ломов, но на 577-м километре трассы в Мокшанском районе не справился с управлением и слетел с дороги.

Человека, оказавшегося в трудной ситуации, заметил экипаж ДПС. Инспекторы остановили проезжавший мимо грузовик и помогли вытянуть машину обратно на дорогу. Водитель продолжил путь.

«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе дорожно-транспортное происшествие, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили в областной ГАИ.

Ранее в Пензе росгвардейцы помогли девушке починить машину.