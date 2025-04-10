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Криминал

Толкнул полицейского: 19-летнего зареченца отправили в колонию

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В Пензенской области люди продолжают нападать на представителей власти и нести за это ответственность.

Так, в Заречном осудили 19-летнего молодого человека. Пьяный горожанин ладонями толкнул полицейского, находившегося при исполнении, в грудь, а потом пытался ударить его по голове и телу.

На дебошира завели уголовное дело, он признал вину.

Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности и был на испытательном сроке. Теперь его приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима, рассказали в зареченском суде.

Еще одно нападение расследовали в Пензе. 29 ноября прошлого года на улице Кронштадтской 45-летний водитель напал на сотрудника ДПС.

Пьяный мужчина за рулем ГАЗ-270710 врезался в чужой автомобиль на парковке у магазина. Когда на пензенца начали составлять протокол, он разозлился и ударил старшего инспектора ногой.

На горожанина также завели уголовное дело.

«Следственное управление напоминает, что применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет», - предупредили в СУ СКР по Пензенской области.

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