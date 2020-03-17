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Глас народа | На улице Володарского в Пензе козырек крыши грозит обрушиться на прохожих

17.03.2020|09:55
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Прогулка по одной из старейших улиц Пензы может закончиться плачевно. Об этом предупредил в группе в социальной сети «ВКонтакте» житель города.

Он опубликовал фотографию кирпичного жилого дома с широким разрушающимся козырьком. Бетон и штукатурка кусками вывалились из него на землю, остальная часть конструктивного элемента здания тоже вот-вот рухнет.

«Володарского, 69. Центр города. Опасно для головы!» - написал автор снимков.

«Сосули зимой, кирпичи летом», «Ждем, когда на голову кому-нибудь упадет», - отозвались комментаторы. Один из пензенцев сообщил, что такая же картина наблюдается в доме № 29 на улице Володарского.

«Вот по таким причинам за капремонт и нефиг платить», - резюмировал еще один пользователь Сети.

Фото Pol Bad vk.com/penza_live

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