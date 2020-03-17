Прогулка по одной из старейших улиц Пензы может закончиться плачевно. Об этом предупредил в группе в социальной сети «ВКонтакте» житель города.
Он опубликовал фотографию кирпичного жилого дома с широким разрушающимся козырьком. Бетон и штукатурка кусками вывалились из него на землю, остальная часть конструктивного элемента здания тоже вот-вот рухнет.
«Володарского, 69. Центр города. Опасно для головы!» - написал автор снимков.
«Сосули зимой, кирпичи летом», «Ждем, когда на голову кому-нибудь упадет», - отозвались комментаторы. Один из пензенцев сообщил, что такая же картина наблюдается в доме № 29 на улице Володарского.
«Вот по таким причинам за капремонт и нефиг платить», - резюмировал еще один пользователь Сети.
Фото Pol Bad vk.com/penza_live
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