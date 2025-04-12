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Происшествия

Пожар на Столярной лишил крова 26 пензенцев

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В результате пожара, случившегося в субботу, 12 апреля, в 2-этажном доме № 8 на улице Столярной в Пензе, без жилья остались 26 человек.

18 из них разместились у родственников, 8 получат помощь от органа местного самоуправления.

Сообщение поступило дежурному в 12:51. Огонь тушили 37 пожарных, использовалось 9 единиц спецтехники. На 2-подъездном 2-этажном доме загорелась кровля. Площадь пожара составила 300 кв. м. Предварительная причина возгорания устанавливается.

Пожар на Столярной лишил крова 26 пензенцев

«На месте пожара работает прокурор Железнодорожного района Алексей Перекусихин. Будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности в доме, после чего решится вопрос о принятии мер реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки.

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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