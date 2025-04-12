Пожар на Столярной лишил крова 26 пензенцев

12.04.2025 | 17:46

В результате пожара, случившегося в субботу, 12 апреля, в 2-этажном доме № 8 на улице Столярной в Пензе, без жилья остались 26 человек.

18 из них разместились у родственников, 8 получат помощь от органа местного самоуправления.

Сообщение поступило дежурному в 12:51. Огонь тушили 37 пожарных, использовалось 9 единиц спецтехники. На 2-подъездном 2-этажном доме загорелась кровля. Площадь пожара составила 300 кв. м. Предварительная причина возгорания устанавливается.

«На месте пожара работает прокурор Железнодорожного района Алексей Перекусихин. Будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности в доме, после чего решится вопрос о принятии мер реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки.