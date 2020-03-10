10.03.2020 | 11:02

В понедельник, 9 марта, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница Каменки Наталья. Женщину возмутило бездействие администрации города, за пять лет ни разу не взявшейся за наведение порядка на контейнерных площадках.

Речь идет о баках для сбора мусора, которые располагаются на улице Чкалова, во дворе напротив универмага и на улице Чернышевского.

На снимках, присланных Натальей, можно видеть утопающую в грязи дорогу к площадке. Местные жители протоптали тропку в обход. Вокруг разбросаны бытовые отходы - или унесенные ветром из контейнеров, или же не попавшие в них.

«Я несколько лет вела переписку с администрацией города. Они даже отвечали и обещали навести порядок с датой выполнения. Наверное, для отчета перед вышестоящими (лет пять назад и в прошлом году), но пока становится все хуже. Подход никогда никто не чистил», - рассказала женщина.

По ее словам, контейнерные площадки в городе не отвечают санитарным нормам, их должно быть больше - почти в каждом дворе. И их нужно содержать в порядке.

«Я бывала в других регионах, такого гадюшника, как у нас, не видела», - отметила Наталья.

В заключение горожанка заметила, что местных жителей напрасно считают грязнулями. Напротив, они ежедневно проходят через слякоть, если сырая погода, или через пыль и сухие нечистоты, если ясная и теплая, чтобы выбросить мусор в контейнеры.

«Ходить за километр по колено в грязи и платить за это немалые деньги – издевательство!» - возмутилась Наталья.

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