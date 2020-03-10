10.03.2020 | 09:11

Житель одного из многоквартирных домов на улице Рахманинова в Пензе пожаловался на то, как в его подъезде проводят ремонт.

Мужчина разместил в пензенских группах в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых запечатлены результаты работы. Во время побелки потолка двери, щитки и почтовые ящики были буквально залиты краской.

В комментариях некоторые интернет-пользователи поделились, что в их подъездах работы велись так же. На устранение беспорядка после ремонта уходило по месяцу.

«Рабочим копейки платят, пленку и скотч не выдают. Поэтому и отношение к работе такое», «Радуйтесь, что хоть так делают», - обратились к мужчине горожане.

Другие участники группы указали, что жителям дома стоило самим позаботиться о своем имуществе.

«Двери свои нужно пленкой укрыть, а наличники скотчем малярным - вот и все. Это дисперсия из компрессора для побелки, она так летит», - пояснил один из комментаторов.

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