Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|10:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Глас народа | Житель Пензы пожаловался на грязь во время ремонта в подъезде

10.03.2020|09:11
Печать

Житель одного из многоквартирных домов на улице Рахманинова в Пензе пожаловался на то, как в его подъезде проводят ремонт.

Мужчина разместил в пензенских группах в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых запечатлены результаты работы. Во время побелки потолка двери, щитки и почтовые ящики были буквально залиты краской.

В комментариях некоторые интернет-пользователи поделились, что в их подъездах работы велись так же. На устранение беспорядка после ремонта уходило по месяцу.

«Рабочим копейки платят, пленку и скотч не выдают. Поэтому и отношение к работе такое», «Радуйтесь, что хоть так делают», - обратились к мужчине горожане.

Другие участники группы указали, что жителям дома стоило самим позаботиться о своем имуществе.

«Двери свои нужно пленкой укрыть, а наличники скотчем малярным - вот и все. Это дисперсия из компрессора для побелки, она так летит», - пояснил один из комментаторов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|10.03.2020 10:06|

Дикая буртасия.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте