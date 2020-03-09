09.03.2020 | 12:10

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница микрорайона ГПЗ Мария. Девушка пожаловалась на непригодное для автомобилистов и пешеходов состояние дороги на улице Измайлова.

«Началось все с увеличения детского сада, спецтехника разворотила ее. После нового года стали ремонтировать крыши и дорогу сделали еще хуже», - написала Мария.

Пензячка уточнила, что речь идет о территории за двухэтажными домами. На присланных ею фотографиях видно грунтовку с рытвинами и большими лужами, обойти которые крайне сложно. Печальной картину делает еще один штрих - строительный мусор, сваленный рядом с контейнерами.

«Пройти к мусорным бакам и остаться чистой невозможно. Машины проезжающие тонут в грязи и задевают бамперами об ямы», - добавила горожанка.

Мария надеется, что весной дорогу приведут в порядок.

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