Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|14:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Глас народа | Жители ГПЗ не могут добраться до мусорной площадки, не испачкавшись

09.03.2020|12:10
Печать

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница микрорайона ГПЗ Мария. Девушка пожаловалась на непригодное для автомобилистов и пешеходов состояние дороги на улице Измайлова.

«Началось все с увеличения детского сада, спецтехника разворотила ее. После нового года стали ремонтировать крыши и дорогу сделали еще хуже», - написала Мария.

Пензячка уточнила, что речь идет о территории за двухэтажными домами. На присланных ею фотографиях видно грунтовку с рытвинами и большими лужами, обойти которые крайне сложно. Печальной картину делает еще один штрих - строительный мусор, сваленный рядом с контейнерами.

«Пройти к мусорным бакам и остаться чистой невозможно. Машины проезжающие тонут в грязи и задевают бамперами об ямы», - добавила горожанка.

Мария надеется, что весной дорогу приведут в порядок.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|09.03.2020 12:27|

Поднимает с колен Россию путен, все никак не поднимет

Гость|09.03.2020 13:08|

зато безопасно, чужой никто не зайдет и не заедет)))))))))

Гость|09.03.2020 13:27|

21 век, а в Пензе средневековый гадющник везде.

Гость|09.03.2020 13:33|

Зато скрепоносно.

Гость|09.03.2020 13:47|

первым делом бордюры

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте