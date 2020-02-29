29.02.2020 | 11:36

В редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо от жительницы Каменки Натальи Дрониной, возмущенной тем, что местные власти соорудили возле старого здания малопривлекательное ограждение.

«У нас на ул. Рокоссовского соорудили оградительные аншлаги. И мы, жители дома № 34, любуемся таким видом из своих окон. Это ужасное зрелище напоминает кадры из военных фильмов. В качестве металлических опор в данном случае используются деревья. А ведь достаточно было оградить специальной красной лентой», - пишет женщина.

От имени всех жильцов, чьи окна выходят на улицу, она просит администрацию обратить внимание на ограждение и заменить его на соответствующее правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.

На фотографиях, которые прислала женщина, видно, что вдоль всего фасада двухэтажного кирпичного здания вертикально установлены фанерные щиты, по-видимому, когда-то служившие основой под баннеры, а сейчас пришедшие в негодность - облупившиеся и сломанные.

«Это просто неуважение к жителям нашего старого военного городка. Вот так мы становимся чужими в собственном городе», - завершила Наталья свое письмо.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.