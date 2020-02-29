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Глас народа | В Каменке старинное здание огородили облупленными щитами для баннеров

29.02.2020|11:36
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В редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо от жительницы Каменки Натальи Дрониной, возмущенной тем, что местные власти соорудили возле старого здания малопривлекательное ограждение.

«У нас на ул. Рокоссовского соорудили оградительные аншлаги. И мы, жители дома № 34, любуемся таким видом из своих окон. Это ужасное зрелище напоминает кадры из военных фильмов. В качестве металлических опор в данном случае используются деревья. А ведь достаточно было оградить специальной красной лентой», - пишет женщина.

От имени всех жильцов, чьи окна выходят на улицу, она просит администрацию обратить внимание на ограждение и заменить его на соответствующее правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.

На фотографиях, которые прислала женщина, видно, что вдоль всего фасада двухэтажного кирпичного здания вертикально установлены фанерные щиты, по-видимому, когда-то служившие основой под баннеры, а сейчас пришедшие в негодность - облупившиеся и сломанные.

«Это просто неуважение к жителям нашего старого военного городка. Вот так мы становимся чужими в собственном городе», - завершила Наталья свое письмо.

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Гость|29.02.2020 11:53|

она просит администрацию обратить внимание на ограждение и заменить его на соответствующее правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда

Эстэтики захотели :)

Гость|29.02.2020 11:55|

Вот такой вот сельский экспромт... А чиновники небось отчитались,как за хороший забор.

Гость|29.02.2020 12:03|

Тебя дибила не спросили...

Гость|29.02.2020 12:07|

А чиновники небось отчитались,как за хороший забор...Чинки давно уже отчитались о том что всё здание реконструировано и вокруг позолоченное ограждение!!!И что на это дело ушло несколько сотен лямов!

Гость|29.02.2020 12:12|

в говне вся Россия, с кален никак не встанет, а вы о каком-то заборе!

Гость|29.02.2020 12:49|

Гость писал(a):

Вот такой вот сельский экспромт.
ОГЛЯНИСЬ:

вся страна в заборах и баннерах!!!

Гость|29.02.2020 12:53|

Правильно говорит «как на войне». Если посмотреть на наши дороги то все сомнения на этот счёт развеются, ямы и колдобины на каждом шагу.

Гость|29.02.2020 13:02|

Никаких норм у нас по ограждениям нет. В Ахунах единорос Котов отгрохал забор из профнастила вдоль санатория со старыми купеческими теремами. На все жалобы ответ только один -- всё по закону, идите нафиг.

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