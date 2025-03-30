Бетонные блоки на проспекте Победы в районе ЦНТИ могут убрать

30.03.2025 | 14:15

В Пензе снова подняли вопрос ликвидации разделительных бетонных блоков на проспекте Победы. В районе ЦНТИ ограждение могут убрать.

Про этот участок проспекта спросил пензенец Вячеслав Л. в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

«Я не водитель, но, по-моему, они ограничивают обзор на пешеходных переходах», - высказался мужчина.

Ему ответил Олег Денисов, написав: «Рассматриваем». Сроки, когда вопрос решат, не указываются.

Бетонные блоки на проспекте Победы не нравятся многим горожанам, они часто обращаются к властям с просьбой убрать преграду. Сами чиновники признают: ограждение мешает уборке проезжей части, а также требует вложения средств на нанесение разметки и установку дополнительных световозвращающих элементов.

В марте на заседании комиссии гордумы депутат Юрий Зиновьев предложил убрать блоки и перенести их на улицы, где они нужнее. Олег Денисов ответил, что такое возможно при коллегиальном решении специалистов и регионального минстроя.