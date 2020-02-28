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Глас народа | Соцсети: в Пензе водитель «Гранты» совершил ДТП и потерял покрышку

28.02.2020|17:20
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В пятницу, 28 февраля, в Пензе задержали молодого человека, управлявшего автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сообщение об этом появилось в группе социальной сети «ВКонтакте».

«На Лермонтова пьянь поймали на «Гранте». На ногах вообще не стоит. Совершил серьезное ДТП на Маршала Крылова и свалил. У проходной ПГПУ потерял переднюю покрышку и на диске ехал почти до поворота на Ленинградскую», - написал автор поста.

На фото видно, что сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль на улице Лермонтова в той части, где она проходит через лесопарк. Сам водитель стоит на обочине в сугробе и держится за деревце. У «Лады-Гранты» сильно помята правая передняя часть.

Еще один очевидец событий сфотографировал припаркованный автомобиль, в багажник которого врезался нарушитель на улице Маршала Крылова. Это ВАЗ, по-видимому, седьмой модели.

Комментаторы активно осуждают нетрезвого водителя и предлагают применять всевозможные кары к подобным нарушителям - от пожизненного изъятия прав до лишения свободы.

Фото Влада Яшина, vk.com/sova_penza

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Гость|28.02.2020 17:47|

Очередной алкаш на тазобраке!

Гость|28.02.2020 18:16|

Отдохнул - молодец. Будет что вспомнить и девочкам рассказать .

Гость|28.02.2020 18:21|

На фото баба-яга какая то из леса выходит . Сотрудники испугались , это вам не человек похожий на зампреда с Екатериной Геннадьевной.

Гость|28.02.2020 18:22|

penzainform.ru писал(a):

в состоянии сильного алкогольного опьянения
В его случае, понятие "сильного", слишком слабо звучит. Он стоять мог, только за веточку держась.

Гость|28.02.2020 18:28|

"Веселое" похмелье его ожидает... Мало того, что ливер будет трястись и головка бо-бо, так еще и полиция прессует на предмет дтп и синяты, и ласточку свою любимую черненькую ушатал...

Гость|28.02.2020 18:35|

К Курчатову его , кинуть к ногам как желанную добычу.

Имя: Гость
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