26.02.2020 | 11:32

В среду, 26 февраля, в рубрику «Глас народа» поступила жалоба от пензячки по имени Виктория. Девушка, выступившая от лица жителей дома № 105 на проспекте Победы, рассказала о печальном состоянии внутридворовой дороги.

Горожанка сняла на камеру застрявший мусоровоз, водитель которого долгое время не мог освободить заднее колесо автомобиля из плена: оно прочно засело в выбоине.

«Очередная машина попала в ловушку, легковушки здесь и вовсе буксуют ежедневно, почти 24/7. Выйти с коляской для прогулок с малышом из подъезда очень проблематично», - написала Виктория.

Водителю и сопровождавшему его сотруднику городского управления благоустройства и очистки пришлось продолбить лед перед колесом, но и это не помогло. Мусоровоз удалось вызволить только с помощью буксира.

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Видео Виктории К.