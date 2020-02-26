Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2020|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  71.08  |  $  65.47

Глас народа | На проспекте Победы в Пензе мусоровоз застрял на разбитой дороге

26.02.2020|11:32
Печать

В среду, 26 февраля, в рубрику «Глас народа» поступила жалоба от пензячки по имени Виктория. Девушка, выступившая от лица жителей дома № 105 на проспекте Победы, рассказала о печальном состоянии внутридворовой дороги.

Горожанка сняла на камеру застрявший мусоровоз, водитель которого долгое время не мог освободить заднее колесо автомобиля из плена: оно прочно засело в выбоине.

«Очередная машина попала в ловушку, легковушки здесь и вовсе буксуют ежедневно, почти 24/7. Выйти с коляской для прогулок с малышом из подъезда очень проблематично», - написала Виктория.

Водителю и сопровождавшему его сотруднику городского управления благоустройства и очистки пришлось продолбить лед перед колесом, но и это не помогло. Мусоровоз удалось вызволить только с помощью буксира.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Видео Виктории К.

0
0
0
0
 
Гость|26.02.2020 11:50|

А це ментовоз там проехал

Гость|26.02.2020 11:51|

и БТР тоже проскочил))

Гость|26.02.2020 11:53|

какая власть такой и город...

Гость|26.02.2020 12:09|

Осенью все на выборы!!! Сделаем город чище!!!

Гость|26.02.2020 12:11|

Ещё не удалось

Гость|26.02.2020 12:39|

Пусть ещё попробует за пятеркой Рахманинова 35 проехать

Гость|26.02.2020 12:42|

Я пока видео смотрела - меня укачало.

Гость|26.02.2020 12:50|

Да здесь в каждом дворе можно застревать !

А на тротуарах руки-ноги домать-нечищено ни хрена!

Гость|26.02.2020 12:51|

Пока готовятся праздновать Победу, Проспект Победы развалился.

.

Путин отметил, что выплаты должны получить не только ветераны ВОВ, но и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других созданных фашистами мест принудительного содержания, а также бывшие совершеннолетние узники концлагерей, проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии.

Кроме того, президент считает, что в связи с приближающимся 75-летием Победы выплаты должны получить вдовы военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией, и вдовы умерших инвалидов и ветеранов ВОВ.

Гость|26.02.2020 12:53|

Сколько люди живут в этих домах с 1970х годов-столько такая жопа и твориться

Гость|26.02.2020 12:55|

Гость писал(a):

выплаты должны получить вдовы военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией, и вдовы умерших инвалидов и ветеранов ВОВ.
Внукам ветеранов Куликовской битвы тоже будут выплаты? открытым остается вопрос вдовам и детям оставшихся сиротами погибших отцов ни чего не положено?

Гость|26.02.2020 12:59|

Гость писал(a):

Сколько люди живут в этих домах с 1970х годов-столько такая жопа и твориться
Хватит скулить возьми и засыпь ямы щебнем. всего дел то.

Гость|26.02.2020 13:09|

На такие возмущения губер недавно ответил: ваша дорога самонакатанная, т.е. ее нет вообще. И за ее ремонт любого чиновника пасодют.

Гость|26.02.2020 13:13|

Гость писал(a):

Пока готовятся праздновать Победу, Проспект Победы развалился.

.

Че там у тебя дурака развалилось.

На дороге просто наледь глыбами, разуйте окуляры

Гость|26.02.2020 15:12|

Гость писал(a):

Че там у тебя дурака развалилось.
Всё развалилось,ЧУДИЛО жополизное.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте