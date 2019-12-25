25.12.2019 | 10:17

Грубое нарушение правил дорожного движения, допущенное неизвестным автомобилистом в Пензе, попало в объектив видеорегистратора. Ролик опубликовали в Instagram.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря на пересечении улиц Калинина и Свердлова. Машина, на которой был установлен видеорегистратор, остановилась у светофора на левой полосе, чтобы повернуть в сторону «Электромеханики».

В это время справа от него в сторону центра города проехал автомобиль. Для водителя-нарушителя эта полоса была встречной.

«Видать с Азии едет», - пошутил один из интернет-пользователей, намекая на то, что неизвестный гражданин мог перепутать правостороннее движение, принятое в России, с левосторонним.

Разобрать регистрационные номера машины, проехавшей по встречке, невозможно. Поэтому поступок водителя, вероятно, останется безнаказанным.