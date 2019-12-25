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Глас народа | Подъезд к школе № 49 на ул. Кирова оказался заблокирован из-за стройки

25.12.2019|14:24
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В среду, 25 декабря, в рубрику «Глас народа» обратилась мать одного из учеников городской школы № 49, расположенной на улице Кирова, за зданием Дома молодежи.

Рядом с образовательным учреждением возводится жилой дом. Стройка не только причиняет неудобства ученикам, но и представляет опасность для них.

«Подъезд к школе закрыт. Больше подъездов нет, везде тупик. Сегодня в школе елка. Проход, по которому должны ходить дети, ничем не огорожен. Ведутся работы. Дети, заходите, падайте в парящий колодец, например, или в строительную яму. По пути детей протянуты провода, стоит незащищенная розетка», - рассказала горожанка.

Жаловаться на неудобства, грозящие здоровью и даже жизни школьников, педагогов и родителей, горожане начали еще осенью 2017-го, когда строительство только начиналось. Вскоре прогнозы сбылись: ученикам и работникам школы № 49 пришлось ходить по грязной и неосвещенной дороге, рискуя провалиться в яму. Проблема остается нерешенной третий год.

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Гость|25.12.2019 14:54|

penzainform.ru писал(a):

Дети, заходите, падайте в парящий колодец,
Этим в буртассии никого не напугаешь. Даже не вздрогнут.

Гость|25.12.2019 14:55|

penzainform.ru писал(a):

Рядом с образовательным учреждением возводится жилой дом.
Жалобщики могут успокоиться. Дом уже несколько месяцев не возводится. Похоже, превращается в очередной долгострой с обманутыми дольщиками.

Гость|25.12.2019 14:59|

Дом в котором будут жить уважаемые люди, долгостроем быть не суждено

Гость|25.12.2019 15:04|

Просто бардак. Кто разрешил перекопать единственную дорогу к школе? Фамилия. А если что случится, как срочно проехать? Кто будет отвечать?

Гость|25.12.2019 15:06|

А ЕСЛИ ПОЖАР И СГОРИТ ЗАЖИВО МНОГО ДЕТЕЙ???

Гость|25.12.2019 15:12|

Гость писал(a):

Дом в котором будут жить уважаемые люди, долгостроем быть не суждено
На сайте застройщика (ЖК Кирова, 55) фото с ходом строительства за июль-декабрь. Как говорится, найдите 10 отличий. Застеклили несколько окон - нверное, консервируют объект. По соседству, на Урицкого, несколько лет строится, а точне тоже уже не строится ЖК "Квартал, 55" - судя по площадям квартир и стоимости, для очень достойных людей. На Московской, за Снежком, то же самое. На карла Маркса ЖК Капитал для достойнейших из достойных пока еще, вроде, строится, но все квартиры активно предлагаются к продаже. Похоже, достойные больше не видят смысла вкладываться в недвижимость в бесперспективном с такой властью городе.

Гость|25.12.2019 15:38|

Гость писал(a):

достойные больше не видят смысла вкладываться в недвижимость в бесперспективном с такой властью городе
ценник на недвижку завышен на 20-30% по сравнению с тем же Саратовом.

Гость|25.12.2019 15:56|

Уже и депутату на это обращали внимание - вечером дети идут по неосвещенному отгороженному настилу. Там взрослому пройти страшно, хотя некоторые используют это место вместо общественного туалета. А теперь и дорогу перекрыли. А дети еще до субботы учатся. Что же за наплевательское отношение?

Гость|25.12.2019 16:04|

дом достроят - заставят всю дорогу машинами и будет аттракцион: дойди до школы живым. Водителям же не гоже по сторонам смотреть - они едут

Имя: Гость
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