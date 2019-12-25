25.12.2019 | 14:24

В среду, 25 декабря, в рубрику «Глас народа» обратилась мать одного из учеников городской школы № 49, расположенной на улице Кирова, за зданием Дома молодежи.

Рядом с образовательным учреждением возводится жилой дом. Стройка не только причиняет неудобства ученикам, но и представляет опасность для них.

«Подъезд к школе закрыт. Больше подъездов нет, везде тупик. Сегодня в школе елка. Проход, по которому должны ходить дети, ничем не огорожен. Ведутся работы. Дети, заходите, падайте в парящий колодец, например, или в строительную яму. По пути детей протянуты провода, стоит незащищенная розетка», - рассказала горожанка.

Жаловаться на неудобства, грозящие здоровью и даже жизни школьников, педагогов и родителей, горожане начали еще осенью 2017-го, когда строительство только начиналось. Вскоре прогнозы сбылись: ученикам и работникам школы № 49 пришлось ходить по грязной и неосвещенной дороге, рискуя провалиться в яму. Проблема остается нерешенной третий год.