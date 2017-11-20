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Глас народа | В Пензе ученики школы № 49 рискуют здоровьем по пути на занятия

20.11.2017|15:52
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В Пензе из-за строительства жилого дома на улице Кирова ученики и работники школы № 49 ходят по грязной и неосвещенной дороге, рискуя провалиться в яму.

В редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило видео от матери одного из школьников. Женщина рассказала, что из-за отсутствия асфальтированного тротуара передвигаться в этом месте стало опасно.

«Обходной путь, который построили для пешеходов, не освещен, даже днем идти по нему страшно. Стена и забор с другой стороны - отличное место для маньяка. Строительная яма находится в трех метрах от ворот, а ограждение выглядит ненадежно. Из-за жидкой грязи под ногами можно поскользнуться и улететь вниз. В 16:00 становится темно, а фонари есть только на территории школы», - возмутилась пензячка.

Родители школьников предсказывали проблему еще в середине октября. Пензенцы отмечали, что трудности продолжатся и после завершения строительства, когда вокруг нового элитного дома на месте тротуара поставят забор.

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Гость|20.11.2017 16:15|

Главное застолбить территорию (лакомый кусок в центре) - а там хоть трава не расти

Гость|20.11.2017 16:18|

А как школьники м-на Шуист будут ходить в новую школу через стоянку автомобилей для больницы?

Имя: Гость
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