20.11.2017 | 15:52

В Пензе из-за строительства жилого дома на улице Кирова ученики и работники школы № 49 ходят по грязной и неосвещенной дороге, рискуя провалиться в яму.

В редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило видео от матери одного из школьников. Женщина рассказала, что из-за отсутствия асфальтированного тротуара передвигаться в этом месте стало опасно.

«Обходной путь, который построили для пешеходов, не освещен, даже днем идти по нему страшно. Стена и забор с другой стороны - отличное место для маньяка. Строительная яма находится в трех метрах от ворот, а ограждение выглядит ненадежно. Из-за жидкой грязи под ногами можно поскользнуться и улететь вниз. В 16:00 становится темно, а фонари есть только на территории школы», - возмутилась пензячка.

Родители школьников предсказывали проблему еще в середине октября. Пензенцы отмечали, что трудности продолжатся и после завершения строительства, когда вокруг нового элитного дома на месте тротуара поставят забор.