17.12.2019 | 17:09

В Пензе жители домов № 43, 45, 47, 49 на улице Пушкина и № 137, 139 на Бакунина пожаловались на опасную ситуацию, сложившуюся в их квартале. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 16 января.

Написавшая его пензячка рассказала, что дорога от 2-го корпуса лицея № 2 до магазина «Толстяк» всегда переполнена машинами, двигающимися в обоих направлениях, из-за чего водителям очень сложно разъехаться. Горожане оставляют свой транспорт на тротуарах и газонах, а пешеходы вынуждены уворачиваться от автомобилей.

«С одной стороны, я понимаю людей, которым нужно ехать на работу, а места для парковки нет. С другой, родители с детьми по дороге в детский сад № 88 подвергаются опасности. Особенно в гололед», - указала женщина.

На прикрепленных фото можно увидеть, что дороги у образовательных учреждений действительно забиты припаркованными автомобилями. Взрослые и дети идут по проезжей части.

Свой пост горожанка закончила обращением к городским властям.

«Уважаемая администрация, просим вас сделать металлические ограды на тротуарах у МБДОУ № 88 по улице Новый Кавказ, 30, со стороны лицея № 2. А также поспособствовать в установлении знаков «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор». Жителям домов кажется, что проблему может решить одностороннее движение», - написала она.

Фото Рыжей Бестии, vk.com/penza.