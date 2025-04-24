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Общество

Лучшим воспитателем Пензенской области снова стала кузнечанка

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В четверг, 24 апреля, в Пензе, в институте регионального развития, наградили победительницу и финалистов областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации».

Лучшим воспитателем Пензенской области снова стала кузнечанка

Он проводился в 2 этапа. На первом участники представили видеовизитку и прошли тестирование на знание нормативных документов, психолого-педагогических, научных материалов, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. По результатам были отобраны 10 человек, которых ждало второе испытание - проведение педагогического мероприятия с детьми.

В итоге победу одержала воспитатель детского сада комбинированного вида № 6 г. Кузнецка Юлия Служаева. Ей вручили диплом и сертификат на 100 000 рублей.

Кстати, в 2024 году лучшей тоже стала представительница Кузнецка - воспитатель детского сада комбинированного вида № 27 Анна Казакова.

Лучшим воспитателем Пензенской области снова стала кузнечанка

Дипломы за 2-е место и сертификат на 50 000 рублей получили воспитатель детсада № 142 «Мечта» г. Пензы Эльвира Омельчук и воспитатель детсада «Солнышко» поселка Сахзавод Бековского района Юлия Шуваева.

3-е место присудили воспитателю детсада № 3 г. Каменка Наталье Петряшкиной и воспитателю детсада № 1 р. п. Шемышейка Юлии Сараевой. Им вручили сертификаты на 30 000 рублей.

«По традиции победитель регионального конкурса будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России», - сообщили в минобре.

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Источник — фото областного минобра
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