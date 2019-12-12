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Глас народа | Дорога к Каргалейке Шемышейского района может стать ловушкой

12.12.2019|13:02
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В четверг, 12 декабря, жительница Шемышейского района обратилась в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ». Женщину беспокоит состояние дороги, проезд по которой является настоящим испытанием для водителей.

Речь идет об участке пути от села Верхозим к Каргалейке. По словам сельчанки, три километра дорожники засыпали щебенкой, но катком не прошлись.

«Ехать на легковой машине невозможно! Постоянно проваливается в щебень и начинает буксовать. Это уже не говоря о том, что творится с днищем автомобиля», - пожаловалась женщина.

Также она рассказала, что в деревнях рядом с проблемным участком дороги живут пенсионеры, которые часто нуждаются в медицинской помощи. Бригаде скорой по покрытию из щебня да еще и засыпанному снегом добраться к ним будет крайне сложно.

Сделанные сельчанкой 11 декабря снимки запечатлели дорожное полотно, ставшее препятствием для автомобилистов.

Фото Натальи Крупиной.

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Гость|12.12.2019 14:13|

Ох дорожники Шемышейки, держитесь!!! наталья крупина возьметза за ваше воспитание!!

Имя: Гость
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