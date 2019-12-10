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Глас народа | В Пензе на «Приору» повесили «мигалки» из елочной гирлянды

10.12.2019|08:48
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Жительница Пензы опубликовала в Instagram фотографию автомобиля, оригинально украшенного к Новому году.

«Синие ведерки на крыше авто – это вчерашний день! Теперь актуальны мохнатые мигалки», - написала горожанка, сопроводив свой пост хештегами #пенза, #креатив, #новыйгод, #мигалки и #спецсигнал.

На снимке запечатлена глухо тонированная «Лада-Приора», на крыше которой закреплены елочные гирлянды красного и синего цвета. Композиция имитирует проблесковые маячки, которые устанавливают на автомобили спецслужб.

В комментариях к фотографии один из интернет-пользователей высказал опасение, что за подобные украшения водитель транспортного средства может быть привлечен к административной ответственности.

«За свадебные ленты тогда тоже надо лишать, а то ишь, ленты и цветы по капоту», - парировала пензячка, выложившая фото.

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Гость|10.12.2019 09:04|

Ааааа:))) зачёт!

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