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Глас народа | Кузнечанка в соцсетях попросила помочь найти напавшего на нее мужчину

08.12.2019|11:54
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Кузнечанка обратилась к пассажирам последней электрички из Пензы с просьбой помочь отыскать мужчину, который напал на нее. Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 8 декабря.

Женщина объяснила, что инцидент произошел 7 декабря в 22:20 на остановке 829-й километр (выход на улицу Октябрьскую), когда она вернулась из областного центра.

«Передо мной вышел мужчина, который буквально в пяти метрах от платформы напал на меня с намерением разнообразить свою интимную жизнь», - рассказала кузнечанка.

Горожанке посчастливилось отбиться от злоумышленника. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Обидчика задержать не удалось.

«В связи с этим ищу людей, которые ехали в последнем вагоне. Может быть, хоть девушку, которая хотела выходить со мной, но в последний момент вернулась из тамбура в вагон. Возможно, кто-то запомнил его детальнее.

Мужчина был одет в темную куртку или дубленку, джинсы. На голове была кепка, похожая на картуз, черного цвета. Темная обувь. Возраст точно сказать не могу. 45 с плюсом. Волосы из-под головного убора виднелись с проседью. Лица не помню, к сожалению», - описала напавшего женщина.

Она также отметила, что возле данной остановки нет электрического освещения и это, без сомнения, создает опасность различных несчастных случаев.

«Возможно, хоть как-то это дойдет до людей повыше. Там выхожу далеко не я одна. Может, через год, через два дорогу от платформы сделают нормальной. Может, хоть часть фонарей с площади туда переставят», - поделилась надеждами горожанка.

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Гость|08.12.2019 12:16|

А это и есть которая чуть не забеременела... Уже в Кузнецке

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