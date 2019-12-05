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Глас народа | Жители улицы Бекешской каждый день остаются без света и тепла

05.12.2019|16:49
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В четверг, 5 декабря, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» обратилась горожанка Алла с жалобой на отсутствие тепла в домах жителей Бекешской улицы.

«На дворе 5 декабря, мы сидим без отопления!» - возмутилась женщина.

Как она рассказала, сотрудники горэлектросети решили менять линии, не подумав о том, что в зимний период местные жители будут испытывать неудобства.

«Мало того что мы сидим без света и горячей воды (так как бойлеры не греют), так почти у всех на улице электрические котлы отопления. Мы уже месяц сидим без отопления каждый день с 9:00 до 17:00», - посетовала Алла.

По словам женщины, в домах проживают в основном пожилые люди, однако есть и молодые семьи с грудными детьми. Ситуация действительно очень острая, ведь за ночь, когда в жилье появляется электричество и тепло, дома не успевают прогреваться.

«Вот она - забота о людях. Когда это закончится?» - таким вопросом завершила пензячка свое обращение.

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Гость|05.12.2019 17:02|

Молчать! Губернатору вчера грамоту дали из Москвы! А тут вы с претензиями!

Гость|05.12.2019 17:07|

Ну да!

Гость|05.12.2019 17:24|

И вид у него из окна клёвый. А тут вы со своими харями чумазыми лезете.

Гость|05.12.2019 17:35|

Немытые да небритые.

Гость|05.12.2019 17:38|

А можно на карпинского так же сделать

Гость|05.12.2019 17:50|

Губер гнида и пидор по жизни. Людей не видит, одни бордюры

Имя: Гость
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