05.12.2019 | 16:49

В четверг, 5 декабря, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» обратилась горожанка Алла с жалобой на отсутствие тепла в домах жителей Бекешской улицы.

«На дворе 5 декабря, мы сидим без отопления!» - возмутилась женщина.

Как она рассказала, сотрудники горэлектросети решили менять линии, не подумав о том, что в зимний период местные жители будут испытывать неудобства.

«Мало того что мы сидим без света и горячей воды (так как бойлеры не греют), так почти у всех на улице электрические котлы отопления. Мы уже месяц сидим без отопления каждый день с 9:00 до 17:00», - посетовала Алла.

По словам женщины, в домах проживают в основном пожилые люди, однако есть и молодые семьи с грудными детьми. Ситуация действительно очень острая, ведь за ночь, когда в жилье появляется электричество и тепло, дома не успевают прогреваться.

«Вот она - забота о людях. Когда это закончится?» - таким вопросом завершила пензячка свое обращение.