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Глас народа | На проспекте Победы пензенцы остались без воды из-за двух аварий

05.12.2019|10:03
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Вечером в среду, 4 декабря, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница дома № 4 на проспекте Победы Наталья Тимошенко. Она рассказала о коммунальных авариях во дворе.

По ее словам, за короткий промежуток времени трубу с холодной водой прорвало дважды.

«Первый прорыв случился в ночь на 29 ноября. Аварийная бригада приехала 1 декабря, спустя двое с половиной суток. Все это время холодная вода текла рекой по улице и по детской площадке, образовались промоины глубиной 20 см и более. А в квартирах в это время вода была очень тонкой струйкой 1-2 мм - ни помыть, ни постирать, ни умыться», - пояснила женщина.

В ночь на 3 декабря снова образовалась утечка, причем в том же месте.

«Уже полтора дня во дворе река, а в квартирах воды нет. Обратилась в городскую администрацию (отдел обеспечения функционирования городского хозяйства), ответственный специалист сообщил, что уточнит вопрос по устранению прорыва, но на сроки ремонта повлиять не сможет. Написала в прокуратуру обращение, но там по закону отвечают на обращение 30 дней. В общем, никому ничего не нужно, никто ни за что не отвечает. Беспредел, разгильдяйство, безнаказанность!» - возмутилась Наталья.

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Гость|05.12.2019 10:38|

Юрок, губит людей не пиво, губит людей вода?

Гость|05.12.2019 10:51|

Увы но при таких раскладах это неизбежно,когда Вексельберг и Ко. выжимают всё из инфраструктуры и выкачивают средства за кордон. Кощеям всегда будет нужен запас драгоценных яиц.)))))

Гость|05.12.2019 11:04|

Опять Ильин день

Гость|05.12.2019 11:06|

Ну и что зато Иван из отпуска приехал.

Гость|05.12.2019 11:59|

Юрок со своей снежной кашей в голове опять народ без воды оставил

Имя: Гость
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