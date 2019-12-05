05.12.2019 | 10:03

Вечером в среду, 4 декабря, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница дома № 4 на проспекте Победы Наталья Тимошенко. Она рассказала о коммунальных авариях во дворе.

По ее словам, за короткий промежуток времени трубу с холодной водой прорвало дважды.

«Первый прорыв случился в ночь на 29 ноября. Аварийная бригада приехала 1 декабря, спустя двое с половиной суток. Все это время холодная вода текла рекой по улице и по детской площадке, образовались промоины глубиной 20 см и более. А в квартирах в это время вода была очень тонкой струйкой 1-2 мм - ни помыть, ни постирать, ни умыться», - пояснила женщина.

В ночь на 3 декабря снова образовалась утечка, причем в том же месте.

«Уже полтора дня во дворе река, а в квартирах воды нет. Обратилась в городскую администрацию (отдел обеспечения функционирования городского хозяйства), ответственный специалист сообщил, что уточнит вопрос по устранению прорыва, но на сроки ремонта повлиять не сможет. Написала в прокуратуру обращение, но там по закону отвечают на обращение 30 дней. В общем, никому ничего не нужно, никто ни за что не отвечает. Беспредел, разгильдяйство, безнаказанность!» - возмутилась Наталья.