В Сети рассказали об эвакуации студентов мединститута в Пензе

10.04.2024 | 18:47

В среду, 10 апреля, в пензенских пабликах распространилась информация об эвакуации студентов мединститута на улице Лермонтова в Пензе.

У вуза произошел порыв на телосетях. Потоки горячей воды устремились вниз по улице, территорию заволокло паром. Кадры ЧП появились во «ВКонтакте» около 16:00.

В 18:23 в телеграм-канале ПГУ сообщили, что порыв не представляет опасности для студентов мединститута, поврежденная труба не подведена к корпусу вуза.

Сейчас утечку удалось локализовать. На месте работают специалисты, они устраняют аварию.

Это порыв не единственный, который случился в областном центре 10 апреля. Ранее стало известно об аварии на сетях на улице Урожайной. Там на месте утечки у завода «Пензтяжпромарматура» в яму с кипятком едва не провалился автомобиль.