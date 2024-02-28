В Пензе произошла еще одна коммунальная авария на теплосетях

28.02.2024 | 09:05

Вслед за порывом тепловых сетей на улице Калинина, случившимся вечером во вторник, 27 февраля, в Пензе произошла еще одна коммунальная авария - на этот раз на пересечении улиц Красной и Свердлова.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, это случилось в 00:30. В результате порядка 60 домов оказались под ограничением подачи ресурса - теплоснабжение в них происходит на пониженных параметрах. На улице Калинина без отопления оставались 32 дома.

Ремонтные работы на Красной завершились в 7:34 среды, 28 февраля, а подача теплоносителя в 9:00 возобновилась в полном объеме.

На участке, который был вскрыт накануне на улице Калинина, закончены демонтаж и сварка. Но на соседнем участке обнаружились новые повреждения.

«Сейчас камера вскрыта, ведется демонтаж. В течение рабочего дня ремонтно-восстановительные работы будут завершены», - пообещал директор ресурсоснабжающей организации Игорь Кузьмичев.