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Происшествия

Часть домов в Пензе остается без отопления из-за ЧП на Калинина

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Из-за коммунальной аварии на улице Калинина, случившейся вечером во вторник, 27 февраля, пензенцы остались без тепла. Зато кипятком залило улицы.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в районе дома № 103 был обнаружен дефект на построенном в 1985 году трубопроводе диаметром 400 мм.

По данным на 18:26, после вскрытия место повреждения было установлено и локализовано, теплоснабжение приостановили. Необходимо откачать воду и смонтировать новый участок трубы.

В 19:31 энергетики отчитались, что в значительную часть жилого фонда, попавшего в зону отключения, ресурс вернулся, однако до сих пор остаются дома, куда он не поступает.

На объекте ведутся работы по устранению дефекта, задействовано большое количество коммунальной техники.

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Источник — фото и видео «Т Плюс Пенза»
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