Пензенец запечатлел на видео очередной «гейзер»

03.02.2024 | 15:13

В субботу, 4 февраля, в пензенском микрорайоне Шуист случилась очередная коммунальная авария. На записи, опубликованной в Сети, видно, как из бурлящей лужи вода устремляется под фундамент дома.

«Вот такой гейзер бьет у дома № 21 на улице Клары Цеткин с самого утра. Время 11:55. До сих пор никаких мер не принято. Вода потоком идет под дом», - написал автор.

Подписчики не замедлили откликнуться.

«Вот это родник», «16-этажку затопляет!» - написали комментаторы.

«Это длится уже не первый год. Надоело. Латают и уезжают. Везде уже обращались. Сил у жителей нет. Губернатору в декабре писали во время прямой линии. Ответ пришел, что все сделали. Если бы один раз из качественных материалов сделали, все было бы нормально», - обрисовала ситуацию горожанка.

«Ну вот, а говорят, у нас никаких достопримечательностей нет. А то, что меры не приняты, - так у Афони выходные», - пошутил еще один участник обсуждения.