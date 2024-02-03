Сетевое издание|18+|Суббота|3 фев 2024|17:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

Пензенец запечатлел на видео очередной «гейзер»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 4 февраля, в пензенском микрорайоне Шуист случилась очередная коммунальная авария. На записи, опубликованной в Сети, видно, как из бурлящей лужи вода устремляется под фундамент дома.

«Вот такой гейзер бьет у дома № 21 на улице Клары Цеткин с самого утра. Время 11:55. До сих пор никаких мер не принято. Вода потоком идет под дом», - написал автор.

Подписчики не замедлили откликнуться.

«Вот это родник», «16-этажку затопляет!» - написали комментаторы.

«Это длится уже не первый год. Надоело. Латают и уезжают. Везде уже обращались. Сил у жителей нет. Губернатору в декабре писали во время прямой линии. Ответ пришел, что все сделали. Если бы один раз из качественных материалов сделали, все было бы нормально», - обрисовала ситуацию горожанка.

«Ну вот, а говорят, у нас никаких достопримечательностей нет. А то, что меры не приняты, - так у Афони выходные», - пошутил еще один участник обсуждения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте