Пензенцам с ул. Калинина обещают вернуть отопление к вечеру

28.02.2024 | 14:23

Ремонтные работы на улице Калинина в Пензе, где накануне случилась коммунальная авария и залило дороги кипятком, были закончены в 13:43 среды, 28 февраля. Об этом сообщил представитель ресурсоснабжающей организации.

«Закончили на улице Калинина сварные работы; ремонтные работы по восстановлению теплотрассы, поврежденной вчера, полностью завершены. Сейчас начинается заполнение системы. В ближайшие часы к тем горожанам, у кого из-за этой аварии нет тепла дома, оно вернется. К тому моменту, когда основная масса горожан вернется с работы, дома уже будет тепло комфортно и уютно», - пообещал директор ресурсоснабжающей организации Игорь Кузьмичев.

Первая авария случилась вечером 27 февраля на улице Калинина. Без отопления остались 32 дома.

В 00:30 произошла вторая - на пересечении улиц Красной и Свердлова. Батареи остыли еще в 60 домах.

Ремонт на Красной завершили в 7:34 среды, 28 февраля. К утру закончили работы и на Калинина, но на соседнем участке обнаружились новые повреждения.