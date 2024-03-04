В Пензе без тепла остались больше трех десятков домов

04.03.2024 | 14:58

В понедельник, 4 марта, на улице Калинина вновь произошел порыв на теплосетях. О нем редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили читатели.

На кадрах, которые они прислали, - тротуар рядом с домом № 97. Теплотрассу раскопали, окутанные паром специалисты приступили к ремонту.

«Сотрудники пензенских тепловых сетей обнаружили дефект на трубопроводе по улице Калинина. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства», - сообщили редакции в ресурсоснабжающей организации.

На время ремонта ресурс отключили в 32 домах.

Это третья за неделю авария на теплотрассе на улице Калинина. Первая случилась вечером 27 февраля, кипяток разлился по пешеходной зоне, подход к подъездам домов № 101 и 103 оказался отрезан. Без отопления остались 32 дома.

Вскоре дефект обнаружили на сетях на соседнем участке. Его также пришлось устранять.