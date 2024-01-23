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Общество

В Арбекове после порыва на сетях обледенели дороги

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Коммунальные аварии продолжают доставлять неудобства пензенским водителям. На последствия одной из утечек во вторник, 23 января, во время утреннего объезда указал глава города Александр Басенко.

На проезжей части в районе сквера «40 лет Победы» и на Большой Арбековской после порывов на сетях появились ледяные наросты.

«Подобные ситуации создают препятствия движению и ухудшают управляемость транспорта. Все аналогичные случаи нужно отработать с ресурсниками в срочном порядке», - подчеркнул Александр Басенко, обращаясь к представителям управления ЖКХ. Его процитировала пресс-служба мэрии.

Накануне на улице Коннозаводской (Ахуны) из-за аварии на бесхозяйных водопроводных сетях обледенел участок дороги. Глава города поручил УЖКХ устранить утечку и по возможности заменить изношенную трубу. К вечеру того же дня все починили, наледь убрали.

На прошлой неделе в результате порыва на сетях льдом покрылась улица Володарского. Из-за несвоевременного устранения утечки ресурсоснабжающей организацией на дорогу вылился большой объем воды. Сначала дорога превратилась в каток, потом лед начал активно таять. Чтобы объехать проблемный участок, водители были вынуждены двигаться по встречной полосе.

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