В Арбекове после порыва на сетях обледенели дороги

23.01.2024 | 16:37

Коммунальные аварии продолжают доставлять неудобства пензенским водителям. На последствия одной из утечек во вторник, 23 января, во время утреннего объезда указал глава города Александр Басенко.

На проезжей части в районе сквера «40 лет Победы» и на Большой Арбековской после порывов на сетях появились ледяные наросты.

«Подобные ситуации создают препятствия движению и ухудшают управляемость транспорта. Все аналогичные случаи нужно отработать с ресурсниками в срочном порядке», - подчеркнул Александр Басенко, обращаясь к представителям управления ЖКХ. Его процитировала пресс-служба мэрии.

Накануне на улице Коннозаводской (Ахуны) из-за аварии на бесхозяйных водопроводных сетях обледенел участок дороги. Глава города поручил УЖКХ устранить утечку и по возможности заменить изношенную трубу. К вечеру того же дня все починили, наледь убрали.

На прошлой неделе в результате порыва на сетях льдом покрылась улица Володарского. Из-за несвоевременного устранения утечки ресурсоснабжающей организацией на дорогу вылился большой объем воды. Сначала дорога превратилась в каток, потом лед начал активно таять. Чтобы объехать проблемный участок, водители были вынуждены двигаться по встречной полосе.